El Govern contribueix amb 165.000 euros en diferents programes de les Nacions Unides

El Consell de Ministres ha aprovat una aportació de 165.000 euros en concepte de contribucions voluntàries a diversos Fons i Programes de les Nacions Unides amb seu a Nova York, en el marc del pressupost de cooperació internacional al desenvolupament sostenible per a l’exercici 2025.
Aquesta acció s’emmarca en la voluntat del Govern de donar continuïtat a les aportacions que periòdicament realitza a través dels organismes internacionals dels quals forma part, reforçant així el compromís del país amb projectes en favor de la solidaritat global, la defensa dels drets humans i la protecció del medi ambient.
Les contribucions aprovades responen als criteris establerts pel Pla rector de la cooperació, amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat –com infants, dones i persones amb discapacitat–, a la lluita contra les discriminacions, a la promoció de l’educació i a la protecció del medi ambient.
Concretament, les contribucions es destinaran als projectes UN Women –Entitat per a la igualtat de gènere i l’empoderament de la dona– (40.000 euros), a l’UNEP –Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient– (15.000 euros), a l’UNICEF –Fons de les Nacions Unides per a la Infància– (10.000 euros) i a l’Oficina de la representant especial del secretari general sobre els infants en conflictes armats (65.000 euros). També, al VTFAMA –Fons fiduciari voluntari per a l’acció contra les mines– (10.000 euros), i a l’UNRWA –Agència per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (25.000 euros).