El Govern concedeix la Creu dels Set Braços a Marc Forné Molné

Marc Forné i Xavier Espot en l’acte celebrat a la Universitat d’Andorra (SFGA)

El Govern ha atorgat aquest vespre de dimecres la tercera Creu dels Set Braços que lliura l’Executiu –la distinció de rang més alt del Principat d’Andorra– a Marc Forné Molné, cap de Govern del Principat entre 1994 i 2005. La cerimònia s’ha celebrat a la sala d’actes de la Universitat d’Andorra, amb la presència de destacades autoritats del país, incloent-hi el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor.

En el seu parlament, Espot ha posat èmfasi en “la petjada fonamental que va deixar Marc Forné per a entendre l’Andorra actual” i en la passió per la política d’algú que “va llegir i comprendre molt bé el context del moment, el de l’Europa de principis dels anys noranta”, que vivia canvis substancials, des de la caiguda del Mur de Berlín i la reunificació d’Alemanya fins a l’enfonsament de la Unió Soviètica, així com el desenvolupament i la consolidació de la dimensió política del projecte d’integració europea. El programa polític de Marc Forné, ha dit Espot, seguia el sender iniciat pels seus antecessors en la necessitat d’aprofundir en una nova posició i relació d’Andorra amb la Unió Europea, perquè el país no s’acabés transformant en “l’exclusió europea”.

Partidari d’explorar i explotar al màxim les possibilitats de la imposició indirecta, va començar a desplegar els primers impostos en la seva primera legislatura completa. A més, Andorra durant l’etapa dels governs Forné, es va adherir a organitzacions internacionals de pes, com la UNESCO, el Consell d’Europa, l’OSCE, la UIT i l’OMT; i va consolidar la seva projecció internacional entrant a formar part de la Cimera Iberoamericana i de l’Organització Internacional de la Francofonia.

Xavier Espot ha elogiat de Marc Forné el desenvolupament d’unes infraestructures viàries i de transport adequades i dimensionades a una Andorra que experimentava un fort creixement demogràfic i ja rebia més de vuit milions de turistes. N’ha destacat el desdoblament de carreteres, la construcció de túnels per a enllaçar punts estratègics, com el d’Envalira, el del pont Pla i el projecte dels Dos Valires, o la implantació de plans de sanejament d’aigües, col·lectors, depuradores o de residus. El cap de Govern no ha passat per alt el projecte de metro aeri que volia desenvolupar Forné per a trobar alternatives al vehicle privat, un debat encara avui ben vigent.

Coincidint amb els inicis de la seva etapa al Govern es va posar en marxa per primer cop una televisió pública amb emissions regulars, sobre aquest punt Espot ha ressaltat que Marc Forné va connectar amb les persones a través de la seva capacitat mediàtica.

Marc Forné ha tingut unes sentides paraules d’agraïment davant d’una nombrosa participació d’autoritats, familiars, amics i representants de la societat civil a l’acte de condecoració de la Creu dels Set Braços que s’ha dut a terme a la Universitat d’Andorra, que, durant la seva etapa com a cap de Govern va aplegar en un sol centre les escoles que oferien estudis superiors i que va inaugurar el 20 de febrer de 2004. Ho ha destacat també durant la seva intervenció el rector de la institució, Juli Minoves, que va ser ministre d’Afers Exteriors durant la darrera legislatura de Forné (2001-2005).

La cerimònia ha estat amenitzada musicalment pel fill de l’homenatjat, el baríton Guillem Forné, i per la soprano lírica, Jonaina Salvador, que han finalitzat l’acte amb la interpretació de l’Himne d’Andorra.