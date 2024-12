El Govern concedeix a títol pòstum la Creu dels Set Braços a Josep Pintat Solans

Lliurament a títol pòstum de la Creu dels Set Braços a Josep Pintat Solans (SFGA)

El Govern ha atorgat aquesta tarda de dimarts, 3 de desembre, a títol pòstum, la segona Creu dels Set Braços. Aquesta s’ha lliurat a Josep Pintat Solans, qui va ser segon cap de Govern del Principat (1984-1990). La cerimònia s’ha celebrat a l’MW Museu de l’Electricitat, amb la presència de destacades autoritats del país, incloent-hi el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor.

En el seu parlament, Espot ha qualificat Josep Pintat com a “home d’Estat” i ha destacat “la imatge de bon gestor i de governant assenyat que projectava”, darrere la qual, segons el cap de Govern, “s’amagava un estadista de proporcions notables”. Entre les fites que formen part del llegat de Pintat, Espot n’ha ressaltat dues: l’acord comercial amb l’aleshores Comunitat Econòmica Europea i l’adquisició de Forces Hidroelèctriques d’Andorra SA (FHASA) per part de l’Estat.

“Ara, després de trenta-cinc anys el que em sembla més rellevant és l’enfocament polític, les llums llargues que Josep Pintat Solans va saber posar en una qüestió com aquesta. Si la negociació de l’acord comercial amb Europa va ser una mostra de clarividència, el temps també ha demostrat que l’aposta per la compra de FHASA va ser un encert estratègic de primera magnitud. L’actual FEDA no només és una font d’ingressos important per al sector públic, sinó que s’ha convertit en un motor de transformació i modernització de la nostra economia”, ha assenyalat Xavier Espot.

El cap de Govern també ha destacat de l’acció de Govern de Josep Pintat Solans la creació de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), actual Autoritat Financera Andorrana, i el desplegament de l’Escola Andorrana en totes les etapes de l’ensenyament. “Sabia que el reforçament de la identitat andorrana era un factor clau per a la cohesió social i per a projectar Andorra cap al futur”, ha assegurat Espot.

Finalment, Espot ha fet referència al tarannà de l’excap de Govern durant el seu mandat. “Un cap de Govern que va passar per la política per a fer un servei al país, posant l’èmfasi en la bona gestió, i aportant als afers públics la seva àmplia experiència empresarial”, ha clos.

La Creu dels Set Braços ha estat lliurada als tres fills de l’excap de Govern, Josep, Marc i Imma Pintat Forné, acompanyada d’un títol d’atorgament i un ram de flors. Josep Pintat Forné, en representació de la família, ha expressat paraules d’agraïment, reconeixent el llegat polític i humà del seu pare.

Aquest reconeixement pòstum s’ha fet coincidint amb el proper centenari del naixement de Josep Pintat Solans i serveix per a recordar la seva figura, per a reivindicar el seu llegat, la seva memòria i la dedicació al poble d’Andorra, “al qual ell va dedicar tot el seu talent, tot el seu esforç i tota la seva estimació”.