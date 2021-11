El Govern comparteix amb els aspirants a la concessió de l’Heliport la informació dels estudis previs

Representants d’empreses operadores d’heliports i aeroports, operadors aeris, constructors i consultors especialitzats en aviació han visitat durant aquesta setmana el terreny on s’ubicarà l’Heliport Nacional d’Andorra al Pla de la Caubella. Una vintena de persones d’11 d’empreses diferents, potencials concursants per a la concessió d’aquesta infraestructura, han assistit a les visites guiades, acompanyats de tècnics del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, del Ministeri de Territori i Habitatge, de l’estació d’esquí i del Comú.

Durant les visites, previstes al plec de bases, s’ha presentat el terreny i s’han identificat les àrees que han format part dels estudis previs, com són l’impacte acústic, els geotècnics, les estimacions de costos de moviments de terra i les dades meteorològiques específiques. Aquesta documentació també s’ha posat a disposició a tots els aspirants a la licitació.

Addicionalment, i amb la col·laboració del personal de l’Estació de Muntanya de Pal Arinsal, s’han identificat quines són les zones a preservar, especialment pel que fa a la construcció, el sobrevol i els accessos.

Tal com estipula el plec de bases, totes les qüestions formulades durant la visita es respondran per escrit a tots els aspirants per tal que formin part de la informació del concurs.