El Govern commemora el Dia internacional de la Dona amb el lliurament del guardó Olympe de Gouges

El Govern ha programat un seguit d’actes al llarg del mes de març per commemorar el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona treballadora.

El primer dels actes serà el lliurament de la cinquena edició del guardó Olympe de Gouges, que tindrà lloc el mateix dia 8 de març, amb l’objectiu de reconèixer les empreses del país que treballen per la promoció de la igualtat de gènere dins de la seva organització. L’acte es durà a terme a les 19 hores als cinemes Illa Carlemany i, seguidament, es projectarà la pel·lícula ‘Per raó de sexe‘, dirigida per Mimi Leder i estrenada el 2018.

L’entrada, tant a la pel·lícula com al lliurament del guardó, és lliure i oberta a tota la ciutadania. El film tracta el cas de la jutgessa del Tribunal Suprem dels Estats Units d’Amèrica Ruth Bader Ginsburg, la segona dona en la història que va assumir aquest càrrec.

Els actes de celebració continuaran el 23 de març a les 19 hores amb una taula rodona participativa al Cèntric Atiram Hotel d’Andorra la Vella sota el títol de ‘Trencant el sostre de vidre. Implementació de la nova llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes‘. La taula rodona comptarà amb la participació de Mònica Geronès, que ha estat directora de l’Institut Català de les Dones, sotsdirectora general d’Igualtat en el Treball i assessora en temes de gènere. També hi participarà Montse Pichot, directora general de Talent Senior, mediadora del Tribunal laboral de Catalunya i assessora en matèria d’igualtat i gestió amb perspectiva de gènere.

Cal confirmar l’assistència a tots els actes programats enviant un correu electrònic a igualtat@govern.ad o trucant al telèfon 874 800 abans del 7 de març.

Pel que fa a les mesures per minimitzar el risc de contagi de coronavirus SARS-CoV-2, es recorda que durant els actes serà obligatori l’ús de la mascareta. A més, en compliment de les mesures, per accedir a les sales s’haurà de presentar un dels següents documents: certificat de vacunació, certificat de recuperació o certificat de prova diagnòstica negativa (PCR/TMA 72 h o TRA 12 h).