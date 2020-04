El Govern comença la retallada del pressupost 2020 restant 17 milions a Ordenament Territorial

El Govern treballa en la retallada del pressupost 2020 per fer front a la crisi de la Covid-19 . Afecta tots els ministeris, un d’ells el d’Ordenament Territorial que dels 41,5 milions d’euros que tenia destinats a inversió en infraestructures noves en deixarà 17 en el tinter. De fet l’única inversió que s’ha considerat imprescindible és la de l’actuació a la Portalada.

Dels 44 milions d’euros d’inversions reals previstes en el pressupost del 2020, una gran majoria, més de 41, eren per al ministeri d’Ordenament Territorial. D’aquests en quedaran 17 sense executar. Se n’utilitzaran però 2 per assegurar de manera definitiva la zona de la Portalada afectada per una important esllavissada l’agost de l’any passat.

Així queden pendents inversions anunciades com ara el museu de l’automòbil o els pisos socials. El que sí que és previst acabar són els plurianuals compromesos, és a dir que a priori, i de moment, s’acabaran els treballs ja iniciats.

El d’Ordenament també havia de ser el ministeri que havia de liderar la transformació digital de l’administració, un projecte valorat en 4 milions d’euros. Una iniciativa que busca agilitar la resposta de l’administració millorant l’eficiència.