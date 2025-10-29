El Govern celebra la bona predisposició perquè l’aeroport d’Andorra-La Seu pugui acollir vols fora de l’espai Schengen

L’aposta per continuar dinamitzant l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell per part del Govern és clara. I així ho han volgut recordar el cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari d’estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, durant la participació en el XXVIè Cicle impulsat per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) que aquest dimecres ha debatut sobre el funcionament i el futur d’aquesta infraestructura clau per a desenclavar el país i connectar Andorra amb el món. A més del secretari d’Estat, la taula rodona ha comptat amb la participació del delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, i del director d’Aeroports Públics de Catalunya, Jordi Candela, i del president de l’EFA, Daniel Armengol.
Durant el discurs de cloenda de l’acte, Espot ha celebrat la bona predisposició del Govern espanyol perquè l’aeroport pugui acollir vols fora de l’espai Schengen. “Totes les parts implicades treballem per a poder desbloquejar ben aviat aquesta situació i estic convençut que tal com vam veure aterrar el primer vol procedent de Madrid, també veurem com ho fan vols de fora l’espai Schengen”, ha afirmat el cap de Govern. Espot també ha explicat que la negociació s’emmarca en les converses globals que mantenen els dos països en matèria fronterera, i que convertir la infraestructura en una nova frontera oberta al món permetria rebre vols fora de l’espai Schengen i també facilitar la connexió directa amb el futur heliport nacional.
Per la seva banda, el secretari d’Estat, David Forné ha afirmat que la rebuda de vols fora de l’espai Schengen és un element cabdal per a poder impulsar l’aeroport. Forné també n’ha apuntat un altre: la implicació privada. La infraestructura és un cas “d’èxit de la col·laboració pública entre el Govern i la Generalitat de Catalunya, però que ara cal fer un pas més i sumar també el sector privat”. El secretari d’Estat ha recordat que gràcies a la implicació del Govern avui en dia l’aeroport disposa de rutes aèries regulars a Madrid i Palma.
“Des de la plena entrada en funcionament dels vols regulars, les xifres tant de passatgers com d’operacions, no paren de créixer i no només això, sinó que també ho fan el nombre d’hangars, d’empreses i, conseqüentment, els llocs de treball”, ha apuntat. En aquest sentit, ha acceptat que encara hi ha camí per recórrer en la gestió i la promoció de l’aeroport, per això ha emfatitzat que “tant el sector públic com el privat hi tenen un paper cabdal a l’hora de buscar mercats que hi puguin operar per a albirar noves oportunitats”.