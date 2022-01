El Govern celebra els 40 anys de la institució amb un llibre de Joan Peruga i Pilarín Bayés

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presentat aquest dilluns al matí els diversos actes que s’han organitzat per commemorar el 40è aniversari de Govern que se celebrarà al llarg del 2022. El primer dels tres esdeveniments que s’han preparat és la publicació d’un llibre il·lustrat on s’expliquen, de manera breu, els moments més destacats dels quaranta primers anys del Govern. “Permet posar en valor la institució i reconèixer totes les persones, tant agents polítics com treballadors de l’administració, que han impulsat la creació i el creixement del país actual”, ha expressat Gallardo.

‘Petita Història del Govern d’Andorra’ ha estat escrita per l’historiador Joan Peruga i compta amb l’especial col·laboració i les il·lustracions de Pilarín Bayés. En aquesta línia, Gallardo ha afirmat que el llibre “acosta a tota la població la institució i el rol crucial del Govern”. Per aquest motiu a la roda de premsa de presentació han acompanyat al ministre tan Peruga com Bayés. “Ha estat molt il·lusionant treballar en aquest projecte i ha estat molt fàcil poder il·lustrar els moments més importants dels darrers 40 anys de la construcció del primer Govern”, ha assegurat Bayés. Així mateix, Peruga ha ressaltat que tot “el llibre persegueix el màxim rigor històric i va dirigit a tots els públics”.

La següent proposta que s’ha organitzat, tal com ha explicat Gallardo, ha estat l’edició d’un documental inèdit sobre els diferents aspectes del Govern al llarg d’aquests primers quaranta anys de trajectòria. La peça audiovisual s’emetrà per Ràdio Televisió d’Andorra durant el mes de febrer.

Per últim, s’organitzarà una nova exposició commemorativa que permeti apropar la població andorrana a l’evolució d’una de les institucions cabdals de la vida política del Principat.