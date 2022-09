El Govern català ubicarà a l’Alt Urgell el nou Institut de la Llet i els Productes Làctics

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, ha anunciat aquest divendres que el Govern crearà l’Institut de la Llet i els Productes Làctics i que aquest nou organisme s’ubicarà a l’Alt Urgell.

Concretament, s’instal·larà a l’Escola Agrària del Pirineu, a Bellestar, on Jordà hi ha fet una visita acompanyada, entre d’altres, dels alcaldes de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, i de Montferrer i Castellbò, Albert Marquet, a més del vicealcalde urgellenc i diputat al Parlament Jordi Fàbrega.

En el marc d’una reunió a Bellestar amb representants del sector ramader de muntanya, Teresa Jordà, ha avançat que l’Institut de la Llet tindrà com a objectiu principal “posar en valor els productes làctics com a aliments saludables i sostenibles des d’un vessant més científic”, amb el repte principal d’incrementar-ne el consum entre la població en general.

La creació d’aquest organisme ja figurava en les mesures previstes pel Pla d’Acció de la Llet i ara, amb el consens dels professionals, esdevindrà una realitat aquest setembre mateix. Jordà ha assegurat que aquest ens “esdevindrà una institució de referència per a donar a conèixer les propietats i els beneficis del consum de la llet i els productes làctics i enaltir la qualitat de la llet produïda a Catalunya”.

Per això, es treballarà en àmbits com la nutrició, la salut i la sostenibilitat, però també el paper dinamitzador que té el sector primari en general en l’entorn rural i l’arrelament al territori, especialment el lleter en comarques com l’Alt Urgell.

D’aquesta manera es vol ajudar a revertir el retrocés que ha patit el sector lleter al llarg dels darrers anys. El 2011, a Catalunya, hi havia 921 explotacions lleteres, una xifra que des de llavors s’ha reduït ben bé a la meitat: ara només n’hi ha 486, que sumen 73.900 vaques de llet segons l’últim cens oficial d’aquest any mateix.

De mitjana, al 2021 es van consumir al país 60 litres, 10,3 quilos de iogurts i 8,7 quilos de formatge per persona. També de mitjana, cada català destina 43 euros l’any a la compra de llet, 21 euros a iogurts i 72 euros a formatges. Per això, entre els objectius del nou institut hi haurà incrementar el consum d’aquests productes i, concretament, dels que s’elaboren a Catalunya mateix.

Importància del sector a l’Alt Urgell i la Cerdanya

Alhora, per a ser coherents amb la seva finalitat, s’ha confirmat que la nova entitat s’ubicarà a l’Alt Urgell, “una zona on el boví de llet continua essent un motor econòmic de tradició, amb presència d’explotacions familiars sostenibles, de qualitat i resistents, i d’empreses i cooperatives històriques i de referència”, segons ha destacat Jordà.

I és que tant l’Alt Urgell com la Cerdanya aglutinen una alta tradició lletera i formatgera, amb importants infraestructures i equipaments vinculats a aquest sector. De fet, un 20% de les explotacions lleteres de Catalunya (79) es concentren en aquestes dues comarques. Aquestes 79 granges acullen 10.121 vaques, amb predomini d’instal·lacions que són de mida petita i mitjana i amb un model familiar, sostenible i de qualitat. A més a més, en aquesta zona hi ha 15 formatgeries (8 a la Cerdanya i 7 a l’Alt Urgell).

Bona rebuda

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha valorat l’anunci d’avui com “un dia excepcional” perquè, segons assegura, “ha costat molt arribar aquí i fa anys que s’hi treballa”. Al respecte, Viaplana ha destacat també el treball que ha fet la Taula de la Llet impulsada des de l’Ajuntament urgellenc i el Consell Comarcal “perquè el dia d’avui fos una realitat”. El batlle incideix especialment en la importància que l’institut s’ubiqui al Pirineu perquè encara avui “no és fàcil convèncer de la necessitat de no centralitzar-ho tot, ha calgut lluitar-ho”, per la qual cosa ha agraït aquesta aposta feta pel Govern.

Celestí Macias, ramader i gerent de la Cooperativa Pirenaica, veu l’Institut com una eina “molt positiva” que ha d’ajudar el sector a “donar arguments positius dels productes làctics i canviar la imatge que es té del consum de llet, que darrerament ha estat víctima de diverses campanyes de desprestigi.

De la seva part, el president de la Cooperativa Cadí, Lluís Clotet, també rep la creació com “una molt bona proposta” i ha recordat que el sector làctic està “molt tocat i en estat crític”. Per això, confia que mesures com la creació de l’Institut donin “una nova empenta al sector”.

Clotet creu que cal informar més i millor sobre els beneficis del consum de la llet i els seus derivats. Sobre aquest punt, des de Cadí aprofiten per a reivindicar que la llet i els seus derivats són “necessaris, saludables i compleixen una sèrie de requisits importants com ara la proximitat i la qualitat i, a més a més, són productes catalans, d’explotacions catalanes, i a darrera hi ha una fusió amb el territori perquè la majoria són explotacions familiars”

El coordinador d’Unió de Pagesos a l’Alt Urgell i responsable nacional del sector làctic, Joan Guitart, ha lamentat que l’Institut arriba “cinc anys tard”, però, tot i això, també el rep positivament i creu que cal “aprofitar-lo al màxim”. Guitart ha demanat que el món científic faci més esforços per a explicar “la realitat” del que suposen els productes làctics per a la ciutadania i per al seu benestar.

Participada pel sector lleter mitjançant una fundació

Aquesta institució estarà formada, liderada i gestionada pel sector mateix, representat per totes les baules de la cadena, tot i que comptarà amb l’impuls inicial del Departament d’Acció Climàtica. Serà una entitat sense ànim de lucre formada per uns patrons, els quals aportaran els ingressos necessaris per al seu funcionament, i uns beneficiaris, en aquest cas el sector lacti en el seu conjunt.

Aquest patronat gestionarà i tindrà cura del patrimoni i vetllarà perquè es compleixin les finalitats de la fundació, amb un pressupost anual i un pla d’activitats. La conselleria hi aportarà 70.000 euros el primer i segon any i la resta del pressupost anual es cobrirà amb les aportacions dels patrons que s’estan acabant de definir.

Promoció del consum i la recerca

La nova figura “aglutinarà els esforços dels principals agents implicats en la producció, transformació i distribució de llet per a promoure’n el consum i prestigi, de manera que el missatge sigui únic i consensuat”. Es tracta, asseguren des del Departament, de “posar en valor la producció de llet sostenible a escala econòmica, social i mediambiental, i de destacar-ne el paper fonamental en el manteniment i la dinamització del món rural”.

Per això, s’hi implicaran professionals sanitaris, la comunitat educativa, el sector lacti, organitzacions de consumidors, col·legis professionals, administració i mitjans de comunicació. Teresa Jordà ha sentenciat que es vol “que la ciutadania tingui una informació contrastada, dinàmica i veraç sobre aquest producte alimentari i els seus derivats”. A més a més, es promourà i coordinarà activitats de valorització, sobretot per a millorar-ne la percepció social, i es crearà una web pròpia i canals de comunicació.