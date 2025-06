El Govern català aprova el Pla d’acció que potenciarà la ramaderia extensiva als Pirineus

Un ramat de vaques i vedells pasturant (Gencat.cat)

El Govern de Catalunya ha aprovat el Pla d’acció de la ramaderia extensiva 2025-2028, amb un total de 33 mesures concretes que tenen l’objectiu de potenciar la ramaderia extensiva als Pirineus i Prepirineus. La ramaderia extensiva produeix aliments sostenibles, saludables i de qualitat, i genera múltiples serveis ambientals al conjunt de la societat. El seu paper en la gestió del territori és clau per a l’adaptació al canvi climàtic i la mitigació dels seus efectes, la conservació de la biodiversitat, la protecció del sòl enfront de l’erosió i l’aprofitament sostenible de l’aigua. A més, des d’un punt de vista social, contribueix a fixar la gent en el territori, afavoreix el reequilibri territorial i genera una economia circular.

Des del Govern català, per tant, es considera prioritària la preservació d’aquest model ramader i es treballa amb la voluntat de fer-lo encara més present en el territori català. Amb aquesta voluntat, el Pla preveu la creació d’un observatori del sector per a fer-ne un seguiment continu i identificar les explotacions en risc de desaparició per a desenvolupar mesures específiques.

El Pla inclou accions que s’orienten a la millora de la producció i la comercialització, línies transversals de suport i ajuts, la gestió de la fauna salvatge i un darrer bloc amb mesures de formació i assessorament.





Entre les actuacions orientades a les mesures de suport hi ha:

La revisió i la simplificació dels ajuts per a la ramaderia extensiva perquè siguin més accessibles.



La creació d’un pla específic per a la ramaderia extensiva dins el Programa de desenvolupament rural.



La priorització de la ramaderia extensiva per a crèdits amb l’Institut Català de Finances.



La creació d’una línia d’ajut per a contractar pastors de muntanya per a guardar ramats a l’estiu en reserves de la Generalitat.

Per a cobrir tots els Pirineus i Prepirineus i altres àrees on es puguin ubicar explotacions de ramaderia extensiva de manera eficient, es proposa establir una estructura basada en equips situats als Serveis Territorials o a les oficines comarcals de la Seu d’Urgell (Alt Urgell), Tremp (Pallars Jussà), Ripoll (Ripollès) i Solsona (Solsonès). També es proposen punts d’atenció i suport tècnic en altres zones estratègiques (per exemple, a Sort, Berga o Puigcerdà), i una xarxa de col·laboració amb escoles agràries i centres de recerca i tecnològics per a donar suport tècnic als ramaders.





Un projecte de país

El Pla d’acció de la ramaderia extensiva 2025-2028 està alineat amb l’Estratègia alimentària de Catalunya. L’objectiu és articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles i de qualitat, reconeguts pels consumidors.