El Govern avisa que caldran mesures per a reduir el consum energètic

Avís a la societat del cap de Govern, Xavier Espot: cal fer un esforç conjunt per a reduir el consum energètic. Les mesures anunciades per la Unió Europea no són d’obligat compliment per a Andorra, però poden afectar indirectament, ja que la majoria de l’energia és importada.

Per això el Govern llençarà campanyes de conscienciació i, si cal, crearà alguna normativa específica. A curt termini, però, no s’incrementarà el preu de la llum.

“Farem el possible per a no haver d’encarir el preu de l’electricitat” ha remarcat Xavier Espot, tot afegint que “ens hem de conscienciar que no podem seguir consumint electricitat i matèries primeres com hem fet fins ara”.

En aquest sentit, ha assegurat que s’hauran d’incorporar mesures d’estalvi energètic, “i volem fer-ho per la via de la conscienciació ciutadana”.