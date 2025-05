El Govern atorga 70.000 euros en subvencions a empreses i associacions que promouen la igualtat de gènere

Una infografia que reivindica la igualtat de gènere (pikisuperstar / freepik)

El Govern ha aprovat l’atorgament de subvencions a projectes d’igualtat de gènere impulsats per empreses i associacions sense ànim de lucre. Enguany s’han concedit un total de 69.151,69 euros amb l’objectiu de donar suport a activitats, actes i programes que promoguin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com la prevenció de la violència de gènere, assumint part de les despeses derivades de la seva organització.

Els ajuts —que s’adjudiquen per cinquena vegada— han estat repartits entre els projectes de les següents entitats: Associació de Dones d’Andorra, Associació de Joves en Risc, l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra (AUTEA), Cerqueda Recursos Humans, Col·legi d’Advocats d’Andorra, Cooperand amb Llatinoamèrica, Creu Roja Andorrana, Diversand, Premsa Esportiva Romgual, Projecte Vida, Socrepro i Unió Ràdio del Pirineu.

Entrant al detall dels projectes, s’ha subvencionat amb 1.500 euros el “Punt d’informació a la dona”, presentat per l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), el qual té com a objectiu informar, assessorar i establir coordinacions en l’àmbit jurídic, laboral, familiar o altres a dones residents al Principat, especialment dones amb situació de vulnerabilitat.

‘Aprèn a dir que no’ és un altre dels projectes que ha rebut subvenció enguany, 6.860 euros, el qual està impulsat per Cerqueda Recursos Humans i es tracta d’un programa d’assessorament dirigit a dones que ocupin llocs de responsabilitat, que emprenguin un projecte o bé que es trobin en un procés de reorientació professional, amb l’objectiu d’aprendre a posar límits.

Seguint en l’àmbit de l’orientació, Socrepro ha estat subvencionat amb 5.116,50 euros pel projecte ‘Digueu adeu al Burnout’, que ofereix mentoria individual i grupal, presencial i en línia, per a gestionar l’estrès crònic i la sobrecàrrega emocional.

Per la seva part, a l’Associació Joves en Risc se li ha atorgat una quantitat de 3.639,75 euros per un projecte adreçat a infants i adolescents, consistent en l’organització de tallers per a educar sobre els riscos de la pornografia i fomentar un pensament crític digital.

D’altra banda, el projecte ‘Realça’, impulsat per AUTEA, ha rebut 4.351,37 euros. Aquest està adreçat a dones adultes del Principat, amb un diagnòstic de trastorn d’espectre de l’autisme que hagin estat víctimes de violència de gènere.

Una altra de les associacions que ha rebut subvencions és Cooperand amb Llatinoamèrica, amb 3.225 euros, pel projecte ‘Juventia 25’, un congrés per a joves amb taules de treball sobre comportaments prosocials, violència de gènere, salut mental i creixement personal.

També en l’àmbit de la violència de gènere, el Col·legi d’Advocats d’Andorra ha rebut 10.125 euros pel projecte “Curs d’especialització lletrada en violència de gènere”, que consisteix a impartir una formació jurídica a Andorra en matèria de violència de gènere amb l’objectiu de formar a advocats i advocades i crear un torn d’ofici civil i penal.

En aquest mateix àmbit, el programa de grups terapèutics adreçat a dones que han patit violència masclista i han desenvolupat addiccions o trastorns de control d’impulsos, ideat per Projecte Vida, ha rebut 6.775,37 euros.

D’altra banda, Creu Roja Andorrana ha estat subvencionada amb 5.349,45 euros per a continuar desplegant punts liles en els diferents esdeveniments del país, amb personal format per abordar situacions d’intimidació, discriminació o agressió.

En l’àmbit de la comunicació, Premsa Esportiva Romgual ha rebut 8.684,25 euros pel projecte de ‘La Pausa’, un espai que pretén donar veu a l’esport femení i reflexionar sobre les polítiques per a revertir la masculinització del sector.

I Unió Ràdio del Pirineu ha rebut 1.750 euros per ‘Amb veu de dona’, una sèrie d’entrevistes íntimes a dones de diverses edats i professions per a visibilitzar referents femenins.

Finalment, en aquest programa de subvencions a Diversand se li ha atorgat una quantitat d’11.775 euros per la proposta de realització d’actes en dies internacionals del col·lectiu LGBTI, amb l’objectiu de sensibilitzar, donar suport i reivindicar dels drets del col·lectiu.