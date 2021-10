El Govern assumeix un miler de desplaçaments de pacients amb càncer per realitzar el seu tractament

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s’ha sumat aquest dimecres, en nom del Govern, a la commemoració del Dia mundial contra el càncer de mama, que s’ha celebrat aquesta setmana. Una malaltia que, ha recordat, té més possibilitats de curació com més aviat es detecta.

Així, el titular de la cartera s’ha referit al Programa de detecció precoç impulsat des del ministeri i que des del 2008 ha permès detectar 134 dones afectades per aquesta patologia. De fet, ha apuntat que l’any passat es va ampliar l’edat de les dones que poden formar part d’aquest cribratge –ara s’inclouen les que tenen entre 50 i 74 anys– i que des del gener del 2020 s’han detectat 28 casos entre les 5.395 dones que s’han fet la mamografia de control.

Martínez Benazet ha exposat que aquest Programa s’emmarca en les diferents iniciatives del Govern per acompanyar les persones que pateixen càncer així com a les seves famílies. En aquest sentit, s’ha referit al neguit que té part de la població pel que fa al tractament de radioteràpia, que s’ha de fer fora del Principat. Martínez Benazet ha defensat que “les decisions del Govern es prenen pensant en oferir la millor qualitat i els millors resultats possibles als pacients”.

Per això, ha continuat, “els millors resultats s’obtenen als centres amb una important concentració de mitjans que permeten oferir les tècniques més innovadores i avançades, i és precisament per això que hi derivem als nostres pacients”. A tall d’exemple, ha remarcat el conveni existent amb el gremi de taxistes del país per tal de fer els trasllats dels malalts i els seus acompanyants a Barcelona o Tolosa. L’any passat van beneficiar-se’n 94 pacients oncològics i fins al setembre d’enguany, 79.

En total durant el 2021 s’han fet ja prop d’un miler de desplaçaments de malalts que havien de rebre radioteràpia. Martínez Benazet ha empatitzat amb els pacients: “sabem que és molest, però és la millor solució disponible”. Les tarifes i ajuts per al desplaçament de malalts i acompanyants també s’han actualitzat i ampliat durant el darrer any.

Encara parlant d’aquesta malaltia, el ministre també ha anunciat que recentment s’ha contractat un equip de radioncologia per donar suport als pacients del país. Entre altres, els seus membres formaran part del comitè que pren les decisions sobre radioteràpia i faran les primeres visites i les de seguiment dels malalts diagnosticats.

Finalment, Martínez Benazet ha recordat que el Ministeri d’Afers Socials també disposa d’un Reglament que inclou prestacions econòmiques per fer front a necessitats específiques de les persones o famílies que es troben en una situació de precarietat a causa d’una malaltia molt greu o d’hospitalització de llarga durada d’un fill menor de 18 anys que requereixi la presència continuada d’un dels seus progenitors.

En els darrers dos anys s’ha tramitat aquest ajut a un total de 5 famílies de menors ingressats en centres hospitalaris fora d’Andorra. L’any 2020 es va gestionar aquesta ajuda a 4 famílies per un import total de 30.516 euros. Durant l’any 2021, un total de 3 famílies estan rebent aquesta prestació econòmica, destinant-se un import de 30.713 euros.