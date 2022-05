El Govern aprova l’augment del salari mínim a 1.201,20 euros efectiu a partir de l’1 de maig

El Govern ha aprovat aquest dimecres el decret de fixació del salari mínim horari interprofessional pel qual s’incrementa un 3,67% addicional amb efectes a partir del dia 1 de maig.

L’increment del salari mínim fins als 1.200 euros mensuals ja va ser anunciat pel cap de Govern, Xavier Espot, i s’emmarca en les accions per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania que impulsa l’Executiu. Tal com ha recordat el ministre Portaveu, Eric Jover, aquest increment és el segon de l’any, donat que el passat mes de gener ja va veure’s incrementat en un 3,3% –el mateix percentatge que la variació anual de l’IPC–, pel que “en 4 mesos s’ha incrementat el salari mínim en un 7%”.

D’altra banda, l’augment del salari mínim també respon a l’objectiu marcat pel Govern d’augmentar progressivament el salari mínim fins a arribar al llindar recomanat pel Consell d’Europa –la Carta Social Europea aconsella que se situï en, com a mínim, el 60% del salari mitjà–.

Així doncs, el salari mínim horari interprofessional se situa en 6,93 euros/hora a partir de l’1 de maig del 2022. El nou increment del salari suposa una retribució mensual de 1.201,20 euros.

L’increment del salari mínim (i, per tant, també del Llindar Econòmic de Cohesió Social, el LECS), implica directament l’augment d’algunes prestacions no contributives: prestacions per desocupació involuntària; prestacions familiars per fill a càrrec; pensions de solidaritat per a persones amb discapacitat; pensions de solidaritat per a gent gran; complements no contributius de vellesa, invalidesa i viduïtat; pensions de viduïtat temporals i pensions d’orfenesa.