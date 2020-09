El Govern aprova la publicació de l’informe de conformitat del quart cicle d’avaluació del GRECO

El Consell de Ministres, a proposta del titular de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha aprovat la publicació de l’informe de conformitat del quart cicle d’avaluació del Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa (GRECO). L’informe es va aprovar el passat 24 de setembre del 2020, en la 85a sessió plenària d’aquesta entitat que es va celebrar de manera telemàtica.

El quart cicle d’avaluació del GRECO va concloure que Andorra ha aplicat o tractat de manera satisfactòria tres recomanacions, tres més han estat aplicades parcialment i set no estan aplicades. El ministre Portaveu, Eric Jover, ha valorat de manera positiva que les recomanacions d’abast de compliment per part de l’Executiu han estat aplicades satisfactòriament.

El Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa, ha celebrat la revisió del sistema de responsabilitat disciplinària dels batlles i dels magistrats. També ha valorat positivament que el Consell Superior de la Justícia continuï oferint de manera habitual formacions sobre l’ètica i la integritat als batlles, magistrats i fiscals. El GRECO ha constatat satisfactòriament que, d’ara endavant, les decisions del fiscal general d’inhibir un fiscal adjunt han de fer-se de manera justificada per escrit. El Grup d’Estats també ha valorat positivament el nou sistema de responsabilitat disciplinària dels fiscals.

Andorra és un Estat membre de l’Acord Parcial del Consell d’Europa dedicat a la lluita anticorrupció des del 2005 i ja ha completat el primer, el segon i el tercer cicle d’avaluacions. La visita per preparar el quart informe d’avaluació va tenir lloc el novembre del 2016 i l’informe es va fer públic el novembre del 2017. Actualment, s’ha dut a terme l’Informe de conformitat, que avalua les mesures preses per les autoritats d’Andorra per posar en marxa les recomanacions formulades en l’informe del quart cicle d’avaluació sobre Andorra.

El GRECO ha convidat a Andorra a sotmetre, de seguida que sigui possible, un informe sobre els progressos fets en l’aplicació de les recomanacions pendents, com a molt tard, abans del 31 de març del 2021.