El Govern aprova la proposta de renovació del programa d’intercanvi Fulbright per cinc anys més

Els Governs d’Andorra i els Estats Units han acordat estendre la vigència del protocol d’entesa sobre el programa d’intercanvi Fulbright cinc anys més, fins al 31 de desembre de 2030. Per això, el Consell de Ministres ha aprovat la renovació del programa d’intercanvi Fulbright per un nou període de cinc anys. Aquesta renovació entrarà en vigor un cop completats els tràmits parlamentaris andorrans. Amb aquesta decisió, l’Executiu dona continuïtat al programa que té per objectiu fomentar els intercanvis educatius, culturals i formatius entre Andorra i els Estats Units. Des de la posada en marxa del programa, el curs acadèmic 2002-2003, vint-i-un estudiants andorrans han rebut la beca Fulbright per a ampliar els estudis als Estats Units.
Més de vint anys del programa Fulbright a Andorra
El Comitè Bilateral Fulbright entre Andorra i els Estats Units té actiu un programa amb dos grans eixos: el primer són la beca Fulbright per a ciutadans andorrans, que anualment s’atorga a un estudiant i cobreix les despeses de matrícula, estada, viatge i costos addicionals d’un curs acadèmic (renovable a dos) per a cursar un màster o doctorat als Estats Units.
El segon eix ofereix als ciutadans estatunidencs la possibilitat de venir al Principat com a assistents de conversa de llengua anglesa a les escoles andorranes de segona ensenyança, batxillerat i al Centre de Formació Professional. Cada any s’ofereixen cinc beques d’una durada de nou mesos i des de l’inici del programa n’han fet estada un centenar.
La renovació d’aquest protocol es produeix pocs mesos després que Andorra i els Estats Units commemoressin dues fites de rellevància: el 25è aniversari de la signatura del primer Protocol d’entesa del Programa d’intercanvi Fulbright i el 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques, fets que evidencien les excel·lents relacions bilaterals existents entre ambdós països.