El Govern aprova la contribució anual de 75.000 euros pel projecte amb discapacitats a Bhutan

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, una contribució voluntària de 75.000 euros en favor del Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) i que s’emmarca en l’acord de cooperació entre l’Executiu i aquesta entitat. Els diners es corresponen al quart i últim pagament del projecte ‘Assolir serveis sanitaris inclusius per als infants amb discapacitats a Bhutan’.

La signatura d’aquesta col·laboració es va fer el maig del 2018 i acordava una contribució anual per part de l’executiu fins al 2021. Entre els objectius del projecte hi ha dotat d’un sistema operatiu de detecció precoç per als infants amb discapacitat a totes les instal·lacions bàsiques de salut que hi ha als 20 districtes d’aquest país, situat al sud d’Àsia. També es pretén aconseguir que els tres centres de referència del país puguin oferir cures especialitzades pels nens i nenes amb alguna discapacitat.

Els beneficiaris d’aquest projecte són 85.000 infants de fins a cinc anys que es desplacen a les instal·lacions sanitàries per a la seva vacunació o per al seguiment del seu creixement, 11.000 dones embarassades que rebran consell de com prevenir anomalies congènites, infants amb discapacitats usuaris dels serveis de salut dels seus districtes i dels hospitals de referència on rebran teràpies i cures especialitzades i els pares dels infants amb discapacitats que es beneficiaran de la informació, coneixement i serveis de suport a través dels grups de suport.

Andorra participat en el comitè del Consell d’Europa sobre la intel·ligència artificial

La ministra Maria Ubach també ha informat al Govern que Andorra està participant de manera activa al Comitè ad hoc sobre la Intel·ligència Artificial (CAHAI) del Consell d’Europa i la Recomanació sobre ètica de la intel·ligència artificial de la UNESCO. La voluntat del comitè és examinar la viabilitat i els elements potencials d’un marc legal per al desenvolupament, el disseny i l’aplicació de la intel·ligència artificial, basant-se en els estàndards del Consell d’Europa en l’àmbit dels drets humans, la democràcia i l’Estat de dret.