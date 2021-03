El Govern aprova els criteris per declarar un sector o activitat com a part d’interès nacional

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, els criteris per tal que l’Executiu pugui declarar un sector o activitat com a sector d’interès nacional en el marc de la pandèmia del SARS-CoV-2. El Govern, d’acord amb la voluntat d’afavorir la salut dels residents a Andorra, així com per potenciar el creixement econòmic, ha establert els criteris i requisits per tal que una activitat o sector pugui ser considerat d’interès nacional.

Els requisits per tal que un sector pugui ser considerat Sector d’Interès Nacional avaluen l’impacte del sector en la salut, societat i l’economia andorrana d’acord amb els criteris següents:

El sector ha de tenir un fort impacte en la salut, el benestar i la cohesió de les persones i del país.

El sector ha de tenir Impacte en el desenvolupament econòmic del país.

El sector ha d’estar clarament alineat amb els objectius de l’Horitzó 2023 o ser declarats estratègics en el projecte de diversificació econòmica del país o tenir un impacte positiu en la taxa d’ocupació de la població.

El sector ha de veure reforçat el seu posicionament en l’àmbit internacional.

D’aquesta manera, serà considerat Sector d’Interès Nacional aquell que impacti favorablement en la salut de les persones i la cohesió social, en el creixement econòmic i el posicionament internacional d’Andorra, quan es doni compliment als requeriments establerts i s’aprovi pels organismes pertinents.

Així mateix, tenint en compte la situació d’emergència sanitària en què s’aproven els criteris, s’hi inclou com a requisit que l’activitat o sector que aspiri a ser declarada d’interès nacional hagi de regular en un pla gradual el seu funcionament segons la intensitat de la pandèmia. És a dir, es requereix el disseny d’un marc operacional segons el risc de la pandèmia, facilitant així la seva adaptació a l’evolució d’aquesta.