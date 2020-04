El ministre Portaveu, Eric Jover, ha presentat aquest dissabte el Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per tenir cura dels fills a càrrec per als progenitors que s’han hagut d’absentar del seu lloc de treball durant la crisi provocada per la COVID-19 al Principat. Jover ha recordat que la mesura cobrirà el 100% del salari i que busca “pal·liar els efectes de la crisi”.

Així, podran beneficiar-se d’aquest mesura els treballadors assalariats que tenen a càrrec un menor de 14 anys o un fill amb discapacitat reconeguda, que treballin en un sector on l’activitat no hagi estat objecte de suspensió i que acreditin o bé que els dos progenitors estan en la mateixa situació, o bé que es tracta d’una família monoparental amb aquesta casuística. A més, no hi pot haver cap membre de la família amb un grup de parentiu de com a molt segon grau que es pugui fer càrrec dels infants, excloent-hi els avis, que es consideren un col·lectiu de risc.

En el cas que els dos progenitors compleixin els requisits, només un d’ells podrà demanar el permís retribuït, o els dos per torns però per jornades senceres.

Per tal de poder demanar la sol·licitud, el ministre Jover ha explicat que s’haurà d’omplir el formulari habilitat a www.tramits.ad i presentar-lo al Servei de Tràmits amb cita prèvia. En aquest sentit, ha explicat que “s’ha implementat un nou sistema per fer l’entrega de manera telemàtica, mitjançant el Whatsapp, per tal de no haver-se de desplaçar”. Tot i així, ha precisat que l’opció de presentar-ho de manera presencial encara estarà disponible per les persones que no tinguin les eines necessàries.

En aquest sentit, els sol·licitants, a banda del formulari, hauran de presentar també una declaració autorresponsable on hi constin les dades dels progenitors, els familiars propers i els centres escolars i de lleure on estiguin inscrits els infants. També una certificació empresarial que indiqui el tipus d’activitat que desenvolupa i les hores que no ha pogut treballar per aquest motiu.

La durada d’aquest ajut, que és retroactiu des del moment en què va iniciar-se la crisi, s’allargarà mentre duri el tancament de centres educatius, guarderies i centres de lleure.

El portaveu del Govern també ha actualitzat, durant la compareixença d’aquest dissabte al vespre, que ja s’han resolt 466 sol·licituds per accedir als crèdits tous impulsats per l’Executiu. D’aquestes, 407 han estat estimades totalment o parcialment i 59 denegades. Així, de moment ja s’han concedit 40 milions d’euros per fer front tant a despeses de funcionament com refinançament de préstecs a empreses i autònoms.

En relació amb l’actualització del fons solidari, Jover ha explicat que ja hi ha recaptats un total d’1.684.324 euros. De forma desglossada, hi ha recollits 1.635.732 euros vinculats amb els comptes bancaris habilitats i 48.592 euros recaptats a través dels SMS al telèfon 828 amb la paraula ‘ajuda’.

El ministre Portaveu ha destacat que una família del país s’ha compromès a sufragar els costos relacionats amb l’acord d’entesa entre Cuba i Andorra per la col·laboració del professional sanitari desplaçat al Principat per donar suport al SAAS. Jover ha mostrat l’agraïment d’aquest gest així com també totes aquelles donacions anònimes que s’estan fent de manera diària. Les donacions, que es destinen a la compra de material sanitari, accions per ajudar als col·lectius de població més vulnerable i fer front a les despeses derivades del voluntariat, es poden fer a https://www.govern.ad/fes-el-teu-donatiu.