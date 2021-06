El Govern aprova el projecte de Llei per canviar el règim de concessió actual de CTRASA

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el projecte de Llei per impulsar un canvi en el règim actual de concessió de CTRASA amb l’objectiu de canviar el règim jurídic actual per convertir l’entitat en un instrument de gestió directe del Govern. Tal com ha explicat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, l’actualització del text permet donar compliment a les observacions fetes pel Tribunal de Comptes, que demanaven canviar el règim actual de la infraestructura perquè ha deixat de tenir sentit ja que actualment no hi ha inversió privada.

El text preveu que CTRASA passi a ser un instrument de gestió directa del Govern, i que desenvolupi els seus serveis mitjançant un encàrrec definit pel Govern per a la gestió de residus. A més, el projecte de Llei garanteix que la totalitat del capital de CTRASA ha de ser públic.

Així, el projecte de Llei autoritza que el Govern pugui vendre a FEDA les accions que té d’aquesta societat, i que sigui aquesta entitat la que gestioni CTRASA i hi apliqui una estratègia per adaptar el centre de tractament de residus a les necessitats de la transició energètica. El nou pla d’acció permet poder incrementar la producció d’energia del centre de tractament de residus fins a un 30% més, així com també es preveu incrementar l’energia tèrmica per a la xarxa de calor.