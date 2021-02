El Govern aprova el Projecte de llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, el Projecte de llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes, que entrarà a tràmit parlamentari en els pròxims dies, i que recull la voluntat del Govern d’eliminar la desigualtat estructural que afecta les dones –a través de polítiques públiques– per tal de garantir-los les mateixes oportunitats en tots els àmbits de la vida.

En roda de premsa, Pons ha explicat que el Projecte de llei estableix els principis d’actuació dels poders públics, així com les mesures adreçades a crear les condicions necessàries per eradicar la desigualtat, establint alhora un règim sancionador. Alhora, es regulen els drets i deures de les persones físiques i jurídiques, públiques i privades.

Per tant, el text aprovat avui pel Govern esdevé una eina transversal que s’aplica a molts àmbits de la vida, com ara l’economia, la cultura o la política. Es destaquen algunes esferes, com per exemple l’educació i lleure; l’esport; la participació política i social; els jocs, joguines i videojocs; la creació artística o l’ocupació pública.

El secretari d’Estat ha assenyalat que els principals subjectes obligats en la normativa són l’Administració Pública –com a prestadora de serveis a la ciutadania i com a entitat ocupadora a través de la funció pública–, les empreses privades i les relacions laborals en el seu interior; i els mitjans de comunicació, empreses de publicitat i audiovisuals, entesos com a agents de transmissió d’una imatge igualitària, plural i no estereotipada de dones i homes.

Entrant al detall, Marc Pons ha destacat que el text inclou mesures relatives a l’educació i a la pedagogia social, d’entre les quals es ressalta la creació de la figura d’agent d’igualtat o l’obligació de formar tot el personal de les administracions; inclosos batlles, magistrats i cossos especials.

A més, el secretari d’Estat ha apuntat que s’obliga les empreses a elaborar un registre de dades amb perspectiva de gènere, així com un de la bretxa salarial o protocols d’abordatge i prevenció de l’assetjament sexual i de gènere. Pons ha remarcat que el Projecte de llei també inclou la creació de l’Institut Andorrà de les Dones.

D’altra banda, Pons ha posat en relleu que el text ha passat per un procés participatiu, que ha comptat amb entitats i associacions de dones; representants de l’Observatori de la Igualtat; del Govern i dels sindicats del país. Així mateix, s’han recollit les consideracions de la ciutadania a través d’Internet. Un seguit d’aportacions que, tal com ha afirmat Marc Pons, “han vingut a millorar l’actual text”.

El Projecte de llei es divideix en 71 articles, estructurats en vuit títols. El text es clou amb dues disposicions addicionals i set disposicions transitòries. A més, hi ha divuit disposicions finals que modifiquen algunes lleis vigents, refermant el caràcter transversal del Projecte de llei.