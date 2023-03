El Govern aprova el Programa estadístic de l’any 2023

Una infografia relacionada amb estadística (Freepik)

El Govern ha aprovat el Decret del Programa estadístic relatiu a l’any 2023. Aquest decret té per objecte l’establiment i la descripció de les activitats estadístiques oficials que s’han de portar a terme durant l’any, en execució del Pla d’estadística 2022-2025.

Per tant, el Programa estadístic anual 2023 conté el detall de les activitats estadístiques oficials que han d’efectuar durant aquest exercici els òrgans o les institucions que consten com a responsables i col·laboradors de les activitats estadístiques incloses. Cal recordar que la informació estadística del país s’estructura en plans de quatre anys (actualment hi ha en vigor el Pla d’Estadística 2022-2025) i se subdivideix en programes anuals. En aquest sentit, es destaca que el Pla anterior (2018-2021) era el primer de la història.

El Programa estadístic 2023 estudiarà 202 activitats, incloent algunes novetats en comparació amb anys anteriors com ara l’Estadística sobre R+D+I a les empreses (amb l’objectiu de conèixer el finançament i la despesa en recerca i desenvolupament a les empreses i els recursos humans que s’hi destinen), o el Sistema d’indicadors per a la igualtat (definició i construcció d’un sistema d’indicadors que proporcioni informació periòdica en matèria d’igualtat, mitjançant l’elaboració de síntesis i anàlisis estadístiques de resultats procedents de diverses fonts).

També s’hi inclou la nova Estadística de la despesa pública en protecció del medi ambient (coneixement dels recursos econòmics del sector públic destinats a la despesa en protecció del medi ambient, d’acord amb les metodologies i els estàndards en matèria de comptabilitat nacional).

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i estendrà la seva vigència fins al 31 de desembre del 2023. No obstant això, aquest període es prorrogarà mentre no s’aprovi un Programa estadístic anual nou.