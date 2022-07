El Govern aprova el Programa estadístic de l’any 2022

El Govern ha aprovat aquesta setmana el Decret del Programa estadístic relatiu a l’any 2022. Aquest decret té per objecte l’establiment i la descripció de les activitats estadístiques oficials que s’han de portar a terme durant l’any, en execució del Pla d’estadística 2022-2025.

Per tant, el Programa estadístic anual 2022 conté el detall de les activitats estadístiques oficials que han d’efectuar durant aquest exercici els òrgans o les institucions que consten com a responsables i col·laboradors de les activitats estadístiques incloses.

Cal recordar que la informació estadística del país s’estructura en plans de quatre anys (actualment hi ha en vigor el Pla d’Estadística 2022-2025) i se subdivideix en programes anuals. En aquest sentit, cal destacar que el Pla anterior (2018-2021) era el primer de la història.

El Programa estadístic 2022 estudiarà 204 activitats, incloent algunes novetats en comparació amb anys anteriors com ara l’Estadística de la SARS-CoV-2 (Tractament i anàlisi de la informació registrada en el sistema sanitari, centres de detecció i centres de vacunació per tal d’obtenir les dades estadístiques per el seguiment de la pandèmia), l’Estadística de formació professional a les empreses. (Avaluar la magnitud i les característiques de la formació professional per a l’ocupació finançada per les empreses, així com estudiar les empreses que no necessiten cap mena de formació).

També implica l’Estadística de la construcció. (Resum dels següents indicadors: cost en edificació unifamiliar, superfícies residencials visades, cost de l’edificació plurifamiliar, superfícies residencials visades plurifamiliars, costos en rehabilitació, volum de negoci total en edificació, volum de negoci en enginyeria civil, volum de negoci total en construcció).

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i estendrà la seva vigència fins al 31 de desembre del 2022. No obstant això, aquest període es prorrogarà mentre no s’aprovi un Programa estadístic anual nou.

Es destaca que el Consell Andorrà d’Estadística, en la seva darrera reunió anual celebrada el 28 de juny d’enguany, va emetre un dictamen favorable pel que fa al Pla 2022-2025, que augmenta el nombre d’estadístiques a publicar fins a les 228 (el programa del 2021 preveia 200).

A banda i per tal de promoure l’accés a les dades a tota la població, es recorda que el departament d’Estadística va estrenar ara fa uns mesos una renovació del web www.estadistica.ad, més clar i intuïtiu per a facilitar la interacció amb l’usuari i s’adapta als estàndards internacionals

Cada programa pot anar fins al 30 de juny de l’any següent i donat de la majoria d’activitats són les mateixes que es van actualitzant, aquestes es van publicant d’acord al programa precedent mentre no s’aprovi el següent i se’n fa el còmput del compliment durant els 6 primers mesos de l’any següent. Això és degut a que hi ha activitats o enquestes que no es poden tallar al 31/12.

Consell Andorrà d’Estadística:

Es tracta d’un òrgan consultiu que incorpora representants dels organismes del sistema estadístic del país –com ara el Consell General, la CASS, l’Agència de Protecció de Dades, l’Autoritat Financera Andorrana, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, l’UdA i representants científics–, i que té com a missió analitzar els programes i plans d’estadística oficials.