El Govern aprova el Decret que regula els criteris perquè un sector sigui considerat d’interès nacional

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Decret de publicació dels criteris per tal que un sector d’activitat econòmica pugui ser considerat d’interès nacional.

Així, els criteris que ja van avançar-se al mes de març queden recollits en aquest text: el sector ha de tenir un fort impacte en la salut, el benestar i la cohesió de les persones i del país; ha de tenir impacte en el desenvolupament econòmic del país, ha d’estar alineat amb els objectius de l’Horitzó 2023 i el sector ha de veure reforçat el seu posicionament en l’àmbit internacional.

A banda, caldrà que el sector presenti un Manifest signat per les principals empreses i organitzacions que el configurin argumentant-ne la sol·licitud, una proposta de protocols homogeneïtzada per fer front a la COVID-19 i una guia d’activitats permeses.

D’aquesta manera, el sector que sigui considerat d’interès nacional podrà beneficiar-se d’un marc regulador per a cada nivell de risc de pandèmia, veurà reduïda la incertesa sobre les activitats que poden realitzar-se i com es veurien afectades en cas de canvis de risc, i permet que es posicioni com un sector segur a nivell nacional i internacional. De moment, l’únic sector ja declarat d’interès nacional és el dels esports.