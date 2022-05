El Govern aposta per una nova congelació dels lloguers al 2023

El Govern aposta per una nova congelació dels lloguers el 2023. Víctor Filloy, ministre de Territori i Habitatge, ha explicat que l’aplicació d’aquesta mesura, en tot cas, s’haurà de negociar amb la taula nacional de l’habitatge. També ha dit que es treballa amb l’ACU com es poden perseguir els casos de lloguers abusius i si és necessari sancionar aquestes actuacions.

Els preus del lloguer estan molt disparats i, de fet, també els de venda. Les mesures impulsades pel Govern i els comuns per frenar aquesta situació encara no ho han aconseguit. Per aquest motiu Víctor Filloy, ministre de Territori i Habitatge, considera que serà necessària una nova pròrroga de la congelació dels lloguers el 2023, que ja està en vigor des del 2019. Això sí, s’haurà de debatre com aplicar-la en el si de la Taula Nacional de l’Habitatge.

“És evident que hi ha una necessitat de mantenir una sèrie de mesures que protegeixi els llogaters actuals. Tot i això, cal veure, doncs, amb quin nivell de flexibilitat o amb quin nivell de rigor apliquem aquesta mesura de congelació. I és en el marc de la comissió on es decideix justament aquest àmbit de rigor o de flexibilitat”.

Víctor Filloy , ministre de Territori i Habitatge

També ha explicat que està treballant amb l’ACU per les denúncies de lloguers a preus abusius. Concretament, l’entitat lamentava un cas en què s’oferia una habitació a 700 o 750 euros al mes. El ministre de Territori i Habitatge ha assegurat que han establert un diàleg amb ells.

“Hem començat a analitzar aquests casos concrets que li arriben per veure quin tipus de sanció podem aplicar. És cert, doncs, que, a més a més, és difícil perquè és una tipologia de contractes lligats a més qüestions comercials, per exemple. En aquest cas pel que fa a les societats que tenen donats d’alta habitatges”.

Finalment, ha recalcat que el Govern ha dut a terme moltes iniciatives per solucionar el problema de l’habitatge.