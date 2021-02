El Govern aporta 2,2 milions en el marc del programa de foment de la contractació

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presidit aquest dilluns una nova reunió del Consell Econòmic i Social (CES) amb l’objectiu de fer un balanç dels diferents mecanismes que s’han desplegat durant el 2020 per donar suport al teixit econòmic del país i fomentar la contractació en el context de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2.

Així doncs, amb la voluntat de compartir els principals eixos d’actuació del Govern, Gallardo ha valorat positivament el funcionament i la bona incidència del Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació generada per la COVID-19 mitjançant el sector públic. En concret, mitjançant aquesta iniciativa el 2020 es van contractar 186 persones, la qual cosa ha suposat 1,2 milions d’euros pel Govern. També l’any passat, a través del programa específic del sector privat, es van efectuar 23 contractacions, que ha suposat uns 96 mil euros per a l’Executiu.

Unes xifres que, tal com ha destacat el ministre, demostren que aquests mecanismes eren “absolutament necessaris”. Precisament, Jordi Gallardo ha avançat que està previst donar continuïtat a aquests programes durant el 2021 per seguir millorant l’ocupabilitat en la present situació d’emergència sanitària. Entrant al detall, el titular de Presidència, Economia i Empresa ha anunciat durant el CES que se seguiran potenciant el programa públic i privat i, com a novetat, s’incidirà en la inclusió a través d’un programa pel foment de la contractació en el sector privat especial per a joves inscrits al Servei d’Ocupació en recerca de feina.

El ministre ha avançat que el pressupost del 2021 preveu una partida d’uns 1,6 milions d’euros “que han de servir per acompanyar i fomentar l’ocupació durant aquest any” mitjançant, entre altres, els programes esmentats.

Pel que fa a la Suspensió Temporal del Contracte de Treball (STCT) i la Reducció de la Jornada Laboral (RJL), Gallardo ha informat que d’ençà el maig del 2020 un total de 1.442 empreses s’han acollit a algun dels dos mecanismes, beneficiant a 10.181 treballadors. A més, 1.931 persones que realitzen una activitat per compte propi han estat beneficiàries de la prestació mensual específica, d’ençà el mes d’abril de l’any passat. El total destinat a prestacions STCT/RJL i compte propi és de 34,4 milions d’euros.