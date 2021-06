El Govern, amb la Massana i Sant Julià se sumen a Andorra Lírica per impulsar la Temporada d’Òpera

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular de Cultura i Esports, Sílvia Riva, un conveni de col·laboració entre el Govern, els comuns de la Massana i de Sant Julià de Lòria per donar suport a l’Associació Andorra Lírica. Així, l’objectiu de l’entesa és promoure la divulgació de la lírica en particular i de la música en general, i impulsar la continuïtat i la consolidació de la Temporada d’Òpera d’Andorra Lírica, organitzada per l’Associació Andorra Lírica des de l’any 2016.

L’Associació Andorra Lírica és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat, entre altres, crear un calendari anual on s’incloguin concerts, òperes, festivals i concursos fomentant la participació de gent del país, i també establir una base sòlida per a la disciplina. Per complir aquests objectius, l’Associació organitza tant la Temporada d’Òpera com l’Escola d’Òpera amb, per una banda, produccions d’òpera, opereta, sarsuela i recitals i, per l’altre, conferències, cursos de formació intensius, tallers pedagògics i socials, etc.

El Govern aporta per a l’actual edició la quantitat màxima de 20.000 euros, i el conveni té una durada d’un any, renovable fins a un màxim de quatre. El conveni regula la col·laboració econòmica de les administracions públiques que hi participen i estableix els criteris per tal que l’Associació Andorra Lírica organitzi la Temporada d’Òpera a Andorra i profunditzi en el besant formatiu.