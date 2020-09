El Govern, amb el sector turístic, estudia oferir proves de detecció de la Covid-19 als visitants

El Govern, juntament amb els actors econòmics i socials, està estudiant la possibilitat d’oferir als turistes que es puguin realitzar una prova de detecció de la Covid-19 abans de marxar del país. Així ho ha explicat aquest divendres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, assegurant que es tracta d’una proposta en fase d’estudi. En aquest sentit, el titular de Salut ha dit que s’estan analitzant els mitjans dels que es podria disposar per efectuar tests als visitants.

L’objectiu és oferir garanties a les persones que vinguin a visitar el país “de màxima seguretat”, i per això hi ha dos elements clau per al ministre. El primer és poder assegurar als turistes que les persones que els atendran “estan lliures de malaltia”, que s’han sotmès a cribratges, i que per tant “es poden trobar segurs al país”. El segon element és “poder oferir que abans de marxar tinguin una prova feta que els garanteixi el retorn al seu país nets de la malaltia”.

En aquest punt, Martínez Benazet ha explicat que s’està treballant amb tests ràpids d’antígen, dels que s’espera que vagin millorant la sensibilitat, i que es mantenen contactes per implementar tècniques a la TMA per fer cribratges més massius, com podria ser la tècnica del pooling –agrupar mostres– per així fer més tests, més ràpids i a costos més reduïts.

Si es decideix optar per oferir aquestes proves, caldrà encara determinar si s’ofereixen a tots els visitants o només a alguns d’ells en funció de les nits de pernoctació, ha exemplificat el ministre de Salut. També caldrà veure qui n’assumeix el cost, o si es reparteix entre el sector turístic i el propi turista. El que està clar és que l’Administració posarà els dispositius necessaris però no pot pagar aquestes proves, ha assegurat Martínez Benazet, que defensa que l’Estat les ha de pagar als ciutadans com a inversió per garantir la salut de les persones i incentivar el cribratge, però no ho ha de fer pels turistes.