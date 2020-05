El Govern alerta d’uns preservatius falsificats i recomana no utilitzar-los

El Govern ha informat de l’alerta que ha fet arribar l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) en relació a uns preservatius falsificats de Durex. L’AEMPS ha detectat la venda d’unitats falsificades del producte “Durex Natural Comfort 12 preservatius” en un establiment espanyol. L’empresa Reckitt Benckiser Healhtcare, SA, distribuïdor dels productes “Durex” a Espanya ha confirmat la fabricació del lot 1000221414, figurant com a data de caducitat 2022-02. No obstant, en el producte falsificat figura com a data de caducitat 2024-05. Per tant els productes en què figuri lot 1000221414 i caducitat 2024-05, són falsos.

Reckitt Benckiser Healhtcare, SA, ha identificat diverses diferències entre el producte original i el falsificat que apareixen tant en l’etiquetat de la caixa com en l’envàs individual del producte.

Es recomana als punts de venda i distribuïdors que si disposen del lot afectat es retirin els productes de la venda i es contacti amb el distribuïdor. Si es disposa de preservatius Durex d’altres models i lots que presenten característiques que puguin fer sospitar d’una falsificació, es demana contactar amb el distribuïdor del fabricant Reckitt Benckiser Healthcare, SA.

Als usuaris demana de no fer servir el producte falsificat.