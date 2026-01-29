El Govern adjudica l’inici dels treballs per a poder disposar d’un Registre d’estudiants d’ensenyament superior

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació per a la contractació del servei d’implantació de la primera fase del Registre d’estudiants d’ensenyament superior. Concretament, el Govern ha adjudicat l’inici dels treballs tècnics a l’empresa VILT Ibérica SLU per un import total de 31.039,53 euros. Ara, l’empresa té tres mesos per a efectuar la primera fase més tècnica i de disseny del projecte. Durant el 2026, el Govern té la voluntat de licitar la segona fase de projecte que contemplarà el desplegament de l’eina i l’entrada en funcionament del registre.
La iniciativa té com a objectiu poder disposar d’un registre voluntari d’estudiants d’ensenyament superior i, així, poder conèixer quina és la continuïtat educativa dels estudiants del país i, poder desenvolupar polítiques educatives de foment de l’ocupabilitat i retorn del talent a Andorra. El projecte, ara iniciat pel Govern, també dona resposta a l’encomana que el Consell General va fer a l’Executiu en què demanava posar en marxa aquest registre.