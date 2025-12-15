El Govern adjudica els treballs de dragatge i neteja de sediments del riu d’Ós per un import de 237.706 euros

El Govern ha adjudicat els treballs de dragatge i neteja de sediments del riu d’Ós, a la parròquia de Sant Julià de Lòria, en el marc de les actuacions de manteniment i prevenció que periòdicament es duen a terme als cursos fluvials del país. L’objectiu principal d’aquesta intervenció és retirar els sediments acumulats al llit del riu, especialment després d’episodis de crescudes o d’arrossegament natural de materials, per tal de preservar el correcte pas de l’aigua i reduir el risc d’incidències en punts sensibles.
Aquest projecte té per objectiu millorar la capacitat hidràulica del riu i garantir-ne el manteniment en condicions òptimes, contribuint així a la protecció de l’entorn i a la seguretat de la zona. L’actuació permetrà, entre altres beneficis, evitar obstruccions, millorar l’estabilitat del llit i dels marges i reforçar la funcionalitat del riu davant possibles episodis de pluges intenses, assegurant una millor resposta davant situacions meteorològiques adverses.
Les actuacions s’han adjudicat a l’empresa Treballs Públics La Coma per un valor de 237.706,46 euros, una oferta que s’ha situat per sota de l’estimació base del projecte, i les obres s’executaran en un termini de quatre mesos a partir de la formalització del contracte.