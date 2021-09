El gos en el cotxe

Quan heu de fer un viatge llarg en cotxe i us heu d’emportar el vostre gos, el que hauria de ser una aventura agradable podria convertir-se en un veritable malson. Per això és convenient saber com organitzar el viatge perquè el gos no es vegi perjudicat i pugui fer el desplaçament de manera tan agradable com la resta dels viatgers.

És molt important que el gos s’acostumi als viatges en cotxe des de cadell, especialment si és un gos nerviós. Com més tardeu a començar a portar-lo en cotxe, més li costarà acostumar-se, així que procureu fer-ho de tant en tant encara que no només siguin uns minuts. És convenient que les seves primeres experiències en un cotxe siguin positives, per la qual cosa ha de ser únicament un passeig o un viatge per anar a un parc, mai a un veterinari. És fonamental que el viatge sigui tranquil, i que tranquil·la sigui també l’actitud de tots els viatgers perquè el gos vegi que tot va bé i pugui relaxar-se.

És molt habitual que els gossos es maregin en el cotxe, així que podeu donar-li una pastilla al gos, la qual heu de demanar al veterinari.

El transportí també és important perquè el gos no es maregi, ja que estarà sempre en el mateix lloc.

Per últim, cada dues hores cal fer una aturada perquè tots puguin caminar una mica, fins i tot el gos.

Per Tot Sant Cugat

Font wikifaunia.com