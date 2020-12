El golf s’uneix per fer un donatiu per pal·liar la situació provocada per la COVID-19

La Federació de Golf d’Andorra, el Club de Golf Principat d’Andorra i l’Aravell Golf club han unit esforços i han fet entrega d’un donatiu al Ministeri de Cultura i Esports per un valor de 653 euros per lluitar contra la Covid-19. L’encarregada de rebre els tres representants del món del golf del país ha estat la ministra Sílvia Riva, juntament amb el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz.

La recaptació econòmica, que anirà destinada als fons per pal·liar la situació provocada per la COVID-19, es va poder recollir gràcies a la celebració de l’Open d’Estiu realitzat els dies 17 i 18 de Juliol del 2020 en el qual hi van participar 97 persones.