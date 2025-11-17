El GIPA participa en unes jornades d’intercanvi organitzades per l’Ertzaintza amb altres grups d’intervenció veïns

El Grup d’Intervenció de la Policia d’Andorra, el GIPA, ha participat, aquest mes de novembre, en unes jornades d’intercanvi organitzades per l’Ertzaintza amb altres grups d’intervenció de diferents cossos policials veïns. La trobada, que ha tingut lloc al centre policial de Berrozi, al País Basc, tenia com a objectiu compartir experiències i coneixements durant una setmana d’entrenament en què cadascun d’aquests grups d’elit ha mostrat el seu mètode de treball en diverses circumstàncies per a posar en comú les actuacions i tàctiques que s’utilitzarien en situacions reals. S’ha posat el focus, per exemple, en incidents amb ostatges, entrades en domicilis i detencions en vehicles.
A l’estada, a més del GIPA, hi han pres part el GEI de Mossos d’Esquadra, el GIE de la Policia Foral de Navarra, la BRI de la Police Nationale francesa i, l’organitzador, el BTT de l’Ertzaintza. Jornades com aquestes contribueixen a la millora operativa de tots els efectius i permeten estrènyer llaços entre els especialistes dels diferents cossos policials.