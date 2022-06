El gimnàs LAUesport renovarà el seu material esportiu

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i el representant de l’empresa Salter Esport, dedicada a la maquinària esportiva, han signat aquest dijous un contracte de compravenda que permetrà renovar totalment l’espai de gimnàs de LAUesport. L’acord per l’adquisició del material, xifrat en poc més de 179.000 euros, estableix uns terminis de pagament a través d’una quota mensual a comptar des del gener del 2023 i fins al desembre del 2028.

D’aquesta manera, la corporació podrà assumir còmodament la renovació d’un dels espais més utilitzats pels usuaris de LAUesport. L’adaptació de l’espai comportarà que el servei es vegi interromput durant unes tres setmanes, però des de LAUesport asseguren que s’arribarà a acords amb altres instal·lacions del país per tal que els usuaris no perdin l’opció de fer els seus entrenaments.

El cònsol major, Josep Majoral ha manifestat que “és un bon acord perquè ens permet renovar l’espai sense fer un gran esforç econòmic de cop i era una necessitat que havíem constatat”. Entre el material adquirit, que arribarà a primers de setembre, hi ha bancs per fer abdominals, peses, cintes de córrer, estores per a la pràctica del fitness, bicicletes, el·líptiques, rems, barres fixes, zones de pràctica del fitness, zones d’entrenament, escales, plataformes per a salts, sacs de boxa d’entrenament, ancoratges, cinturons i cordes, entre d’altres.