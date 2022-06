La Generalitat distingeix amb la Creu de Sant Jordi l’escriptor de Peramola Josep Espunyes

L’atorgament de la Creu de Sant Jordi coincideix amb l’Any Literari Josep Espunyes al Pirineu, en què s’han organitzat diverses activitats entorn de l’obra del poeta, lingüista i estudiós de Peramola, que el passat 2 de gener va fer vuitanta anys.



La figura d’Espunyes

Josep Espunyes i Esteve va néixer a Peramola el 2 de gener de 1942. De jove va treballar de pagès a casa i després es va traslladar a viure a Barcelona, on va entrar en contacte amb el món obrer i els moviments populars, els quals van impregnar els seus inicis com a poeta amb títols com ara Temps de manobre. De l’Evangeli segons Sant Lluc (1977) i Centra a l’abast. Viatge al record (1978).

Tanmateix, no va abandonar mai el seu lligam amb les arrels, com es manifesta als poemaris Notes mínimes d’un paisatge (1988) i Alt Urgell, plany i passió (1996). El 2012, Edicions Salòria va publicar la seva obra poètica completa.

En recerca històrica porta fent un treball ingent, amb obres com Baronia i municipi de Peramola (1995), Segrada. Motarrots i llegendes de l’Alt Urgell (2001), Peramolins amb nom (2011), Piulades de cultura popular (2016), Mots rurals, mots que es perden o 1.000 dites ponentines (2021), entre una dotzena de títols. És autor també de les novel·les Terrosset de sucre candi (1983), Un matí a Albastesa (1984), En Calçons (1985) i Hora foscant a la ribera (1991).