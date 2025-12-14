Títol: El Gegant nan i el Nan gegant
Escriptor: Werner Holzwarth
Il·lustrador: Roger Olmos
Traducció: Roser Rimbai, Patric de San Pedro
Editorial: Takatuka
Pàgines: No especificat
Edat: A partir dels 7 anys
Quan algú neix al lloc equivocat o amb una diferència marcada, la vida no sempre és fàcil. Això és precisament el que els passa als dos protagonistes d’aquesta història: al país dels gegants hi neix un nan, i al país dels nans hi neix un gegant. Des del primer dia, tots dos pateixen el rebuig i la crueltat de la seva societat. Fins que un dia decideixen marxar, es troben i descobreixen que poden fer-se costat, perquè ningú no és mai «massa petit» ni «massa gran»: cadascú és com és.
El Gegant nan i el Nan gegant, il·lustrat pel català Roger Olmos, és una història de crítica social. El text de l’autor alemany pren la forma d’un conte popular, amb una estructura clàssica que no cau en la moralina, sinó que convida els lectors a reflexionar i debatre sobre temes tan actuals com la convivència, l’assetjament, la mofa i l’acceptació de les diferències. Un dels recursos més destacats del text és el joc amb les vocals per a recrear la parla peculiar de gegants i nans, que aporta humor i identitat pròpia a la narració.
En aquesta edició de l’editorial Takatuka, les il·lustracions originals de Barbara Nascimbeni han estat substituïdes per les de Roger Olmos, que aporten un to més grotesc, expressiu i colpidor. Els seus personatges recorden tant les escultures de Johnson Tsang com els bebès hiperrealistes de Ron Mueck. L’efecte és tan captivador com inquietant i encaixa perfectament amb l’esperit de la història.
Cristina Correro / Clijcat / Faristol