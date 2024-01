El gas, en procés de desaparició

Francesc Mauri

Els canvis que vivim són d’una velocitat mai vista en la història de la humanitat. Una història ben curta, uns dos-cents mil anys en el cas del Homo sapiens, enfront de la història de la vida 3.900 milions d’anys o 4.600 milions d’anys en el cas de la història del planeta. I només fa tretze mil anys vàrem sortir de les coves.

Sabem que l’emergència climàtica és provocada, gairebé del tot, per la crema del petroli, gas i carbó. Per tant, la solució és clara. La humanitat ja té 8.000 milions d’habitants i l’energia elèctrica és la solució més clara. I lògicament, que aquesta estigui fabricada de forma, la més neta possible, amb les renovables. Solucions com les nuclears, bona pel tema d’emissions, però nefasta per residus, riscos, costos o concentració d’actors energètics, per sort, ja són residuals en els plans futurs de la majoria d’estats del planeta.

En aquest context, em centro en el gas. Ja n’he parlat darrerament, però els canvis, es consoliden en els calendaris pels pròxims anys i m’agrada insistir en un context de publicitats i notícies que, sovint, ens canten les bondats del gas en tots els sentits. Però, en canvi, sabem que és brut (no tant com el petroli o el carbó), molt menys eficient que l’electricitat, molt més car que l’electricitat i que no podem practicar l’autoconsum. És a dir, el cordó umbilical energètic, és al 100% amb unes empreses.

El 2028 a la Unió Europea, ja no es podrà instal·lar calderes de gas en nous edificis ni en rehabilitacions. Alguns països ja ho volen fer el 2025. Dinamarca ja ho va fer fa un temps. Arriba, a la ciutat de Nova York, on també s’estendrà l’anul·lació de la quota de 100 $ que tenien els veïns a aportar per a participar en l’arribada de la canonada de gas fins a les llars. Lògicament, tota aquesta infraestructura quedarà en desús en el futur.

Si algú encara dubte de la necessitat de l’energia elèctrica neta, recordo també la virtut de l’electricitat com a energia més eficient que coneixem i fem servir. Un exemple, si instal·lem un molí de vent, un aerogenerador, podrem donar energia a 50.000 habitatges (fins i tot força més els més grans). Ho farem amb electricitat.

Si volem fabricar hidrogen net, l’anomenat hidrogen verd, ho haurem de fer amb renovables. Per a alimentar 50.000 habitatges necessitarem 6 molins de vent.

Fins aquí tot net. Si ho volem fer amb gasoil o gas, ja serà brut (en procés de desaparició progressivament) i necessitarem 4 unitats més que en el cas de l’electricitat.

En definitiva, els combustibles fòssils com el petroli, carbó o gas, són bruts, ens provoquen problemes al planeta, en la nostra salut, són cars en alguns casos, venen de molt lluny i, el seu abastament pot patir interferències o interrupcions en alguns casos com, ha passat els darrers anys.