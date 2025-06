El Garmin Mountain Festival Vall de Boí torna amb la col·laboració de Boí Taüll

Garmin Epic Trail Vall de Boí 24K 2024 (Govern.cat)

La Vall de Boí es prepara per acollir, del 27 al 29 de juny, una de les cites ineludibles per als aficionats al trail running i les curses de muntanya: el Garmin Mountain Festival Vall de Boí. Aquest esdeveniment, que combina a la perfecció l’esport d’alt nivell amb la riquesa cultural i natural de la vall, promet ser un dels grans atractius de la temporada d’estiu.

El festival, reconegut per les seves curses èpiques, s’endinsarà en l’impressionant paisatge de la Vall de Boí, Patrimoni Mundial de la UNESCO. D’entre les proves que s’organitzaran, dues de les tres principals passaran per l’estació de muntanya de Boí Taüll, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, pel que es consolida el seu paper com a escenari privilegiat per a la pràctica d’esports outdoor.





Les dues curses que passen per l’estació són:

Garmin Epic Trail Vall de Boí 42K. Les persones participants s’enfrontaran a una marató de muntanya amb un recorregut tècnic i espectacular que suma 2.800 metres de desnivell positiu, en que travessen la zona perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.



Garmin Epic Trail Vall de Boí 24K. És una carrera de mitja distància que oferirà un desafiament considerable amb els seus 1.900 metres de desnivell acumulat concentrats en la primera meitat del recorregut.

Ambdues proves, amb sortida i arribada a Barruera, representen una oportunitat única de gaudir de l’impressionant paisatge de l’únic parc nacional de Catalunya, caracteritzat pels seus cims de més de tres mil metres, cascades, rius i més de 200 llacs que configuren un ecosistema d’alta muntanya d’una bellesa inigualable.

El Garmin Mountain Festival no és només una competició, sinó una experiència completa que va més enllà de l’esport. Paral·lelament a les proves, el programa inclou una àmplia varietat d’activitats per a tots els públics, des de tallers i xerrades fins a propostes culturals i gastronòmiques que permeten als participants i visitants submergir-se en l’ambient de la vall. Aquest diumenge, 29 de juny, de 8.30 h a 12.30 h es farà la retransmissió en directe TV3 de la Garmin Epic Trail a través de TV3 i la plataforma 3cat.

Aquesta col·laboració amb el Garmin Mountain Festival subratlla l’aposta de Boí Taüll i FGC Turisme per la desestacionalització i la diversificació de l’oferta turística, posicionant la muntanya com un destí actiu i vibrant durant tot l’any. L’esdeveniment atraurà milers d’esportistes i aficionats, dinamitzant l’economia local i projectant la imatge de la Vall de Boí com un referent internacional en el turisme de natura i aventura.