El futur obrador làctic compartit d’Estamariu podrà produir fins a 12.000 quilos anuals de formatge

Espai del futur obrador làctic compartit a Estamariu (RàdioSeu)

El futur obrador làctic compartit que es posarà en marxa a Estamariu (Alt Urgell) preveu assolir una producció anual, a ple rendiment, de 12.000 quilos de formatge. Les instal·lacions estaran preparades per a processar 500 litres de llet al dia, bona part dels quals provinents de les dues explotacions de vaques frisones que hi ha al municipi. L’objectiu de la Fundació Planes Corts, promotora del projecte, és contribuir a la sostenibilitat econòmica d’aquest sector, com una eina més de desenvolupament de la zona. L’equipament, que ocuparà un espai d’uns 80 metres quadrats i que podria estar enllestit d’aquí a un any, preveu una inversió de més de 150.000 euros i s’espera que una part d’aquests fons arribin d’una subvenció de la Generalitat.



L’obrador d’Estamariu serà el tercer d’aquest tipus que hi ha a tot Catalunya, després dels que ja funcionen a Alpens (Lluçanès) i a Jorba (Anoia). La idea és que l’ús compartit de l’espai i de la maquinària contribueixi a fer viable l’elaboració de formatges artesans a petita escala. A més, aquesta producció aportarà un valor afegit de qualitat a la llet d’aquestes explotacions. Tot plegat anirà acompanyat d’un relat gastronòmic i turístic que, entre d’altres, es farà visible a través de l’establiment hoteler Cal Teixidor, tenint en compte que l’obrador estarà instal·lat a tocar d’aquest edifici.



El formatger i futur director de l’obrador làctic compartit, Salvador Maura, creu que encara hi ha cabuda per a noves formatgeries petites i artesanes, tenint en compte que aquests productes no es fan la competència entre ells, sinó que són un “complement”. En aquest sentit, destaca que es tracta d’una activitat de valor afegit que aposta per una comercialització directa, fet que contribueix a la seva rendibilitat econòmica.



Per la seva banda, la directora de la Fundació Planes Corts, Montse Ferrer, ha detallat que tot i que una part de la llet de les dues explotacions del municipi es processi en el futur obrador, aquestes continuaran, en paral·lel, proveint el seu producte a la Cooperativa Cadí, de la qual ha destacat que és un “element indiscutible i indispensable per a l’economia del Pirineu”.





Visita d’alumnes del Màster en Gestió d’Àrees de Muntanya de la UdL

L’equipament estarà format per un obrador, una sala d’oreig, una cambra de maduració, una zona de serveis i una altra d’embalatges i expedició. Prop d’una vintena d’alumnes del Màster Interuniversitari en Gestió d’Àrees de Muntanya, coordinat per la Universitat de Lleida (UdL), han pogut veure l’espai que acollirà l’obrador, en el marc d’una visita a Estamariu per a conèixer el projecte global que desplega la Fundació Planes Corts al municipi.



El coordinador del Màster, Daniel Paül, ha explicat que “la gran solució a les zones de muntanya ha de venir de la mà de potenciar els recursos propis” i ha assegurat que intentar introduir projectes de fora, d’altres territoris, és molt costós. En aquest sentit, ha posat en relleu projectes com el de l’obrador làctic compartit i ha valorat positivament que aquests es donin a conèixer entre els alumnes d’aquesta formació.



Per la seva banda, la directora de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Eva Fiter, ha indicat que col·laboren amb aquests estudis per a oferir-los “la visió del que passa a les muntanyes”. Així, Fiter ha especificat que enguany s’ha apostat per una sortida de camp en què poguessin visitar “pobles vius, on hi passen coses, hi ha viabilitat econòmica i poden créixer en població”.