El futur immediat només pot tenir tres formes

L’anunci sobre l’aprovació de la vacuna Sputnik V de Putin ens ofereix un joc increïble d’hipòtesis de futur. Hipòtesis que, en conjunt, ofereixen escenaris que descriuen amb gran luxe de detalls com serà el futur (de curt i mitjà termini).

Tot sorgeix d’una pregunta que em feia ahir la nit. Per què Rússia llançaria la vacuna ara, si la resta de vacunes estan encara a mesos de ser aprovades? La lògica convida a pensar que l’intel·ligent seria utilitzar aquest temps d’avantatge per a maximitzar el nombre de proves i tenir més garanties d’èxit. El fet que hagin procedit amb l’anunci només pot significar tres coses:

La vacuna és efectiva i ja ho tenen contrastat, per la qual cosa no és necessari esperar més, ni fer més proves; el que no deixaria de ser fantàstic per al món i els mercats.

No tenen proves definitives que permetin concloure que la vacuna és altament efectiva i segura (tan sols disposen d’algunes indicacions favorables) però les autoritats russes saben que el llançament d’una altra vacuna és imminent i per això van decidir avançar amb la presentació de la vacuna. (Recordin que el projecte xinès CanSino Biological Inc porta 3 setmanes en fase d’aprovació).

Ni coneixen l’efectivitat de la vacuna russa, ni saben que hi ha una altra vacuna a punt de sortir. Simplement les autoritats russes se la juguen i decideixen presentar la vacuna. La lògica em porta a pensar que la possibilitat que això sigui realment així és molt baixa. Seria incomprensible, perquè si l’experiment rus surt malament tindrà un efecte devastador sobre la figura de Putin i les autoritats polítiques russes. Ningú en el seu sa judici voldria assumir la grandària d’aquest risc, la qual cosa suggereix que tenen molta confiança en la vacuna. El que al seu torn em retrotreu al primer punt.

Sigui el que sigui, els asseguro que en les pròximes setmanes assistirem a un d’aquests tres escenaris:

Escenari 1) La vacuna Sputnik funciona. Alguna cosa que no descartaria alegrement, després de veure la seqüència dels esdeveniments, i suposant que Putin no està sonat.

Escenari 2) Assistim al llançament d’una nova vacuna -probablement xinesa-.

Escenari 3) L’experiment rus no funciona i Rússia calcina el que queda de la seva reputació política i la seva imatge d’estat, la qual cosa situaria al país en una divisió inferior, més si cap, en el camp de credibilitat futura.

Alex Fusté

Economista Cap Global d’Andbank

@AlexfusteAlex

alex.fuste@andbank.com