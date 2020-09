El futur de la moda és sense gènere

La fluïdesa de gènere ha calat en la consciència social en els últims anys de tal manera, que les marques de moda han reinventat les seves línies de disseny per a fer-les més adaptables als gustos d’una nova generació que evita ser associada amb etiquetes tradicionals a través de la roba, tal com ho confirma un estudi de tendències on la roba de gènere neutre ha tingut un gran auge d’acceptació entre un mercat jove.

Algunes de les peces que més s’usen per a tots dos sexes són:

La dessuadora grisa

Si hi ha un estatut urbà i esportiu que sumi al nostre look un aire d’informalitat, és la dessuadora en grisa l’encarregada de fer a un abillament més jovial i dinàmic.

La camisa blanca

Dinàmica, elegant i perfecta per a tots els looks, la camisa blanca té un lloc assegurat en l’armari per la facilitat de portar-la en qualsevol ocasió.

El peto en denim

Tret dels anys vuitanta, el peto en denim s’ha convertit recentment en la màxima representació de l’estil sense gènere que a més apel·la a la nostàlgia del retro.

Les botes del Dr. Martens

Perquè no hi ha millor declaració d’estil per a un look rocker que unes botes de Dr. Martens, adaptables a homes i dones per igual.

Per trendenciashombre.com