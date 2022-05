El Futbol Club Andorra derrota l’Albacete i s’apropa més a l’ascens

Encara queda molt per jugar i tot pot canviar, però aquest diumenge l’Andorra ha donat un cop sobre la taula en imposar-se a l’Albacete en un partit molt complet. Els tricolors s’han imposat a la patacada del gol inicial manxec i han estat netament superiors per capgirar, fins i tot, el goal average particular amb el seu rival. Una jornada rodona que han pogut gaudir tots els tricolors que avui han omplert les graderies de l’Estadi Nacional.

Encara no s’havien situat els equips sobre el terreny, que l’Albacete ja s’ha avançat en el marcador després d’una bona maniobra dins l’àrea de Rubén Martínez (2‘). El gol ha fet mal al conjunt tricolor que ha necessitat una bona estona per refer-se. No és que els manxecs s’acostessin amb gaire perill a la porteria de Nico Ratti, però sí que l’Andorra es veia incapaç de superar la pressió alta visitant. No obstant això, a poc a poc, els d’Eder Sarabia han anat guanyant terreny i han tingut la primera oportunitat amb un xut de Rubén Bover al minut 20.

Just en la jugada següent, Álex Pastor ha rematat una bona centrada de Rubén al fons de la xarxa, així i tot l’assistent ha aixecat la bandera per assenyalar fora de joc. El gol no ha pujat al marcador, però el partit ja feia baixada per a l’Andorra, que finalment, al 27′, ha aconseguit l’empat en una bona jugada de Marc Fernández, que en la seva passada enrere ha trobat Rubén Bover. El ’21’, molt actiu durant tot el partit, ha rematat amb la dreta al fons de la xarxa.

El gol encara ha reafirmat més les bones intencions de l’Andorra, que ha estat clarament dominador fins al descans. Tot i això, només hi ha hagut un xut de Rubén Bover, fàcil per a Bernabé. A la represa, els tricolors han sortit igual de convençuts i altre cop Rubén Bover i Carlos han estat a prop del gol. Al 51′, el visitant Sergi Garcia n’ha tingut una de ben clara, però al 58‘, finalment ha arribat el 2-1. Álex Pastor s’ha imposat a la defensa manxega en una centrada d’Héctor Hevel i ha deixat sense resposta el porter visitant.

I si el partit ja estava de cara per al conjunt del Principat, a partir del 2-1 el domini ja ha estat total. L’Albacete hi ha pogut dir la seva en un xut de falta directa de Kike Márquez que s’ha estavellat al lateral de la xarxa (63‘), però qui ha pogut sentenciar ha estat Rubén Bover uns minuts més tard i, sobretot, David Martín amb dues ocasions claríssimes. I de tant intentar-ho, finalment ha arribat el 3-1 que servia per sentenciar el partit i capgirar el goal average particular entre tots dos equips. Martí Vilà ha guanyat línia de fons i Héctor, sol dins l’àrea petita, ha rematat amb el cap al fons de la xarxa.