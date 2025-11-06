El front d’aquest dijous deixa neu a cotes mitjanes i altes a Andorra i el Pirineu

La pausa d’aquest migdia de dijous permet veure la nevada d’aquest matí a Grandvalira, Ordino Arcalís i Pal Arinsal. Aquesta tarda i vespre tornarà a ploure i nevar, però amb menys intensitat, fet que farà que la cota de neu remunti entre els 1.800 i 2.000 metres. Segons el Servei Meteorològic Nacional (SMN), el pas de la pertorbació s’ha traduït en el “dia més plujós del que portem de tardor, amb la primera nevada consistent de la temporada”.
Pirineu català
El front de precipitacions que ha travessat també Catalunya les darreres hores, entre la matinada i el migdia d’avui dijous, ha deixat neu a cotes mitjanes i altes arreu del Pirineu català. Després del pas de la tempesta, aquest matí el Cadí s’ha llevat ben cobert de blanc per primer cop aquesta temporada, tal com es podia apreciar des de poblacions com la Seu d’Urgell. El mateix ha passat amb muntanyes com la Tosa d’Alp o el Pic de l’Orri, com publica RàdioSeu.
De fet, la neu ha arribat fins al peu de pista de la majoria d’estacions d’esquí, tant de nòrdic com d’alpí, a partir dels 1.700 metres d’altitud.