La Portella d’Arcalís torna a ser la zona escollida per l’organització de Freeride World Tour per acollir la prova esportiva aquest divendres, com va succeir l’any passat. De totes les àrees possibles, la “15 metres” és la que millors condicions presenta, i és la zona que han inspeccionat els riders amb l’organització aquest dijous i que han donat per vàlida. No obstant això, el desenvolupament de la prova està supeditat a la nevada que ha de caure aquesta nit. Per a un òptim desenvolupament, el gruix acumulat hauria de ser d’uns 10 cm, i que fos compacta, han aclarit des de l’organització. De totes maneres, i tenint en compte que la finestra meteorològica és vàlida fins al 4 de març, tampoc es descarta que es pugui posposar i que s’acabi celebrant més endavant, aprofitant les pròximes nevades i veient que hi ha una possible jornada amb sol, condició indispensable per garantir una bona visibilitat.

El director d’Ordino Arcalís, Xabier Ajona, ha explicat durant la roda de premsa celebrada aquest dijous a Ordino que la zona triada per al desenvolupament és la que presenta les millors condicions de neu. Cal esperar que les previsions es compleixin per donar per bona la competició, fet que es decidirà demà a primera hora, després d’examinar el terreny i avaluar les condicions.

En la mateixa línia s’ha mostrat el director i president de Freeride World Tour, Nicolas Hale-Woods, que ha explicat que s’han examinat varies zones per poder triar la que presenta la millor qualitat de neu, però que tal com estan ara les condicions, la Portella és la que més garanteix el desenvolupament òptim de la competició.

“La base està bé i esperem que la neu de la nit acabi fent la feina, si no, s’haurà d’ajornar”. El rider aranès Aymar Navarro ha reconegut que tot i que les situacions no són més idònies, “tots farem un esforç d’adaptació i ens concentrarem per donar-ho tot amb les condicions que se’ns presenten”. Navarro ha dit que tot i no ser la seva canal preferida, ja que ell es decantaria pel Baser Negre i Cataperdis, intentarà sumar punts i remuntar en la classificació. Sobre la situació de la neu, l’aranès ha recordat que es van trobar en una situació similar al Japó, amb escassetat de neu, però que finalment van poder fer la prova amb seguretat gràcies a una finestra d’última hora. El seu company i tercer en el ranking mundial, Kristofer Turdell, ha elogiat l’esforç que es fa des de l’estació per organitzar i acollir la prova. El rider ha recordat que durant tots els anys que ha vingut a competir ja ho ha fet en quatre àrees diferents, posant en relleu la versatilitat de la muntanya.

Finalment, el director comercial d’Andorra Turisme, Joaquim Tomàs, ha explicat la gran importància que té l’esdeveniment per al país en aquests moments, i que estratègicament a Andorra li interessa continuar posicionant-se en aquest àmbit, per això s’està treballant en la renovació del contracte per a les pròximes temporades. Així ho ha aclarit Ajona, que ha dit que està en una fase molt inicial de converses. De la mateixa manera, el conseller del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta, ha mostrat la voluntat de continuar acollint la prova, per la seva rellevància i perquè contribueix a fer-nos visibles, i perquè el freeride creix a Andorra i a Espanya gràcies a aquests tipus d’esdeveniments.

Cal recordar que el rider andorrà Dani Fornell competirá amb una wild card en la modalitat esquí, i que la catalana Núria Castán i Aymar Navarro representaran els Pirineus i el país veí. Aquesta és la sisena vegada que Ordino Arcalís acull de manera consecutiva una prova del circuit mundial de Freeride World Tour, fet que només s’ha repetit a Verbier, bressol de l’esdeveniment.

La prova es podrà veure en directe a www.andorradifusió.ad (amb el periodista Cesc Sanjuan, i els comentaristes Joan Aracil i Merlin Balfour) i a www.freeridewoldtour.com