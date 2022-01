El Freeride World Tour es disputarà diumenge en un nou escenari, la cara sud-est del pic de les Planes

La prova andorrana del Freeride World Tour es disputarà aquest diumenge a partir de les 11 del matí. Arcalís oferirà una nova cara, la cara sud-est del pic de les Planes, el sisè vessant de competició d’ençà que el circuit mundial d’esquí i surf de neu fora pista va arribar a Arcalís el 2015. Joan Aracil serà el representant andorrà.

L’arribada estarà situada a l’estany Esbalçat. És una localització fora del domini esquiable i l’estratègia és competir amb neu primavera. Sense nevades les darreres setmanes ha estat complicat trobar un lloc idoni, però Arcalís sempre acaba deixant una porta oberta a l’espectacle.

Aquesta serà el sisè vessant utilitzat pel Freeride World Tour en les onze edicions que s’han fet a Andorra. Arcalís és una etapa important per al FWT, ha dit el director general de l’esdeveniment, Nicolas Hale-Woods, destacant l’organització, les condicions de la neu i el circ, que és únic per les diferents orientacions que té“.

L’altra gran novetat és el representant andorrà. Amb el vessant escollit, Joan Aracil, de 21 anys, no podrà treure partit de la condició de local, per contra la neu primavera el pot afavorir. “Quan em van trucar em vaig posar a tremolar, no m’ho creia. Estic molt content de ser aquí, no he pensat en resultats perquè vull gaudir de la meva primera competició al World Tour i arribar a baix”, ha declarat el rider.

La idea és començar diumenge a les 11 del matí, a l’espera que a aquella hora la neu ja s’hagi transformat.

L’accés a l’estany Esbalçat és viable pel que fa al risc d’allau, sempre amb el material de seguretat. Amb tot, la neu pot estar molt dura i l’organització recomana portar ganivetes o grampons. Qui no pugui accedir podrà seguir la competició des d’una pantalla gegant que s’instal·larà a la terrassa de Planells.