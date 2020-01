Una quinzena de treballadors i voluntaris s’han citat aquest diumenge al matí a la plaça del Telecabina, on han elaborat un any més la tradicional vianda de Sant Antoni fent front al fred i al vent.

Una tradició que té més de 30 anys i sempre segueix la mateixa recepta, la carn de gallina i de porc, els cigrons i mongeta blanca a més de verdura són alguns dels productes que donen el gust a les més de 700 racions que es repartiran. Segons els canillencs aquesta vianda és una de les més bones del país.

Enguany el dia de Sant Antoni va caure en divendres però a Canillo han mantingut la celebració el diumenge.

A més de gaudir de la vianda també se celebra els encants de Sant Antoni on els assistents també poden participar en una rifa de lots de menjar. L’objectiu principal és recaptar diners per a diverses causes solidàries.