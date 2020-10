El forfet d’esquí escolar s’encareix un 5%

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, els preus dels forfets d’esquí escolar diari i de l’hora de monitor per alumne. Així mateix també ha donat llum verd a la subvenció dels forfets extraescolars, universitari, d’acompanyant i la data de venda dels forfets als usuaris, per a la temporada 2020-2021, d’acord amb les tarifes pactades amb Aermeha (Ski Andorra).

Tal com es desprèn de l’acord signat entre l’Executiu i el proveïdor al novembre del 2018, enguany s’aplica un increment del 5% del forfet escolar i un 3% a l’hora del monitor, respecte la temporada passada. Així els preus queden en 8,06 euros per als forfet diari escolar i de 4,17 euros l’hora monitor/alumne. D’aquesta manera, el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior continua apostant pel foment de la pràctica de l’esquí entre els infants i els joves del Principat assumint íntegrament el preu.

Pel que fa a la resta de forfets, Ski Andorra ha decidit no augmentar el seu preu i per tant també es manté la subvenció de l’Executiu. Així la part que aporta el Govern i el preu final per a l’usuari queda de la següent manera:

Forfet extraescolar: 66,59 euros de subvenció. El cost final per a l’usuari és de 120,98 euros.

Forfet universitari: 78,56 euros de subvenció. El cost final per a l’usuari és de 188,44 euros.

Forfet acompanyant menor de 65 anys: 199,39 euros de subvenció. El cost final per a l’usuari és de 178,86 euros.

Forfet acompanyant major de 65 anys: 269,88 euros de subvenció. El cost final per a l’usuari és de 57,37 euros.

La venda dels forfets començarà el 10 de novembre del 2020 i finalitzarà el 29 de gener del 2021 (ambdues dates incloses) a les oficines de Ski Andorra.