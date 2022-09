El forfet conjunt de totes les estacions d’esquí es podrà adquirir a partir de 399€

Grandvalira Resorts posa a la venda a partir d’aquest dijous les noves modalitats de Forfet de Temporada 2022-2023. L’oferta d’abonaments es concentra en tres opcions: l’Andorra Pass, el Nord Pass i el Mountain Pass.

La principal novetat d’aquesta temporada és el forfet únic, l’Andorra Pass. L’abonament de país inclou les tres estacions d’Andorra amb un total de 303 km esquiables i substitueix al fins ara Forfet de Temporada de Grandvalira. A més, neix el Nord Pass, el passi que dona accés a Ordino Arcalís i a Pal Arinsal i que inclou fins a quatre dies d’esquí a Grandvalira. Tots dos passis seran vàlids tant per a l’hivern com per a l’estiu, inclòs el Bike Park de Pal Arinsal.

D’altra banda, tots aquells usuaris amb Forfets de Temporada 2021-2022, ja siguin usuaris dels abonaments de Grandvalira, Ordino Arcalís, Pal Arinsal, Valls del Nord, Ski Andorra o Forfet Natura, gaudiran d’un descompte per renovació del 5% en la compra dels seus passis de temporada 2022-2023.

Grandvalira, Ordino Arcalís i Pal Arinsal tenen previst obrir del 2 de desembre fins al 16 d’abril, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, tot i que no es descarta que les pistes puguin obrir abans i allargar, d’aquesta manera, la temporada si les condicions són favorables. L’Andorra Pass i el Nord Pass ofereixen als usuaris l’accés als dominis esquiables durant 136 dies i 20 caps de setmana.

Períodes Early Booking, Promo i PVP

Per tercer any consecutiu, Grandvalira Resorts impulsa el període d’Early Booking, que dona la possibilitat d’adquirir els Forfets de Temporada amb un descompte d’entre un 10% i un 25%, amb el pagament fraccionat si es recarrega o compra en línia i la garantia de devolució amb la compra anticipada. Aquest període s’allargarà fins al 30 de setembre per als no residents a Andorra i fins al 15 de novembre per als residents.

A partir de l’1 d’octubre, els no residents entraran en el tradicional període Promocional en la compra del Forfet de Temporada, que s’allargarà fins al 8 de desembre, i un dia després començarà el període PVP, que s’estén fins al final de temporada. Pel que fa als residents a Andorra, el 16 de novembre començarà directament el període PVP.

El nou forfet de país, l’Andorra Pass, inclou les tres estacions d’Andorra amb un total de 303 km esquiables i substitueix al fins ara Forfet de Temporada de Grandvalira. Per a clients fidels residents a Andorra el preu és de 399 € durant el període Early Booking (fins al 15 de novembre), mentre que els clients fidels no residents a Andorra el poden adquirir per 722 € fins al 30 de setembre, obtenint així un estalvi de més d’un 25% respecte al període PVP. Pel que fa a clients nous, el preu durant aquest període inicial és de 420 € per als residents i de 760 € per als no residents.

Una vegada comenci el període Promo per als no residents, els nous clients podran comprar l’Andorra Pass per 820 €, mentre que en el període PVP el preu serà de 1.095 €. Finalment, els nous clients residents podran adquirir l’Andorra Pass per 480 € durant el període PVP (a partir del 16 de novembre).

A més, com a novetat, el Forfet de Temporada, l’Andorra Pass, suma dues noves estacions de primer nivell als Estats Units, Deer Valley (Utah) i Steamboat (Colorado), que s’afegeixen a l’extens llistat de destinacions d’Europa, Àsia i Sud-amèrica a les quals ja dona accés per a poder viure noves experiències internacionals esquiant durant tot l’any.

Nord Pass

El nou Nord Pass unifica els antics abonaments d’Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Valls del Nord, donant accés il·limitat als dominis del nord del país i, com a novetat, inclou fins a quatre dies d’esquí a Grandvalira en el cas dels no residents al Principat i dos dies per als residents.

Per a clients fidels residents a Andorra el preu és de 247 € fins al 15 de novembre, quan la tarifa passa a 280 € (aplicant el 5% de renovació); els clients fidels no residents a Andorra el poden adquirir per 546 €, aconseguint així fins a un 30% de descompte respecte al preu general.

El preu promocional serà de 612 € i el PVP, a partir del 8 de desembre, serà de 707 €. Pel que fa a nous clients, el preu durant aquest període inicial és de 260 € per als residents i de 295 € en el període PVP, mentre que per als no residents, els preus són de 575 € durant el període Early Booking, de 645 € en el període Promo, i de 745 € durant el període PVP.

En el cas del Nord Pass, el programa de destinacions internacionals i beneficis fora de l’estació també és generós, amb estacions de renom com Verbier (Suïssa), entre d’altres.

Forfet Mountain Pass

El Mountain Pass unifica l’antic Forfet Natura i el Forfet de Temporada de Vianant que fins ara existia a les estacions. Aquest Forfet permet la pràctica dels esports de neu alternatius a l’esquí alpí a les estacions de Grandvalira, Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Naturland.

Els usuaris poden accedir de forma diària i sense limitacions als 27 circuits d’esquí de muntanya disponibles i als espais habilitats per a les raquetes de neu, així com a la utilització d’un total de 13 remuntadors amb una pujada i una baixada per dia. Com a novetat, aquest abonament inclou una invitació d’un dia per a esquiar en qualsevol de les estacions del país.

Amb aquest passi també s’inclou el servei de socors i trasllat al centre mèdic de l’estació en cas d’accident en els circuits i pistes habilitades per a la pràctica de l’activitat. Es tracta d’un forfet vàlid tant per a la temporada d’hivern com per a la d’estiu i el seu preu és de 200 €. El Mountain Pass es pot comprar en línia indistintament als webs de les tres estacions.

Compra en línia i recàrrega de Forfet

Per a facilitar l’experiència, i en una iniciativa de responsabilitat en la preservació i cura del medi ambient i l’estalvi en el consum de plàstics, Grandvalira Resorts convida a tots els seus seguidors a reutilitzar i recarregar en línia els seus abonaments accedint amb el codi imprès al suport físic que van fer servir durant la temporada 2021-22 mitjançant les següents webs:

https://fanatics.grandvalira.com

https://temporada.ordinoarcalis.com

https://temporada.palarinsal.com

Mitjançant aquestes plataformes poden recarregar el forfet i anar directament a esquiar a partir de la data d’obertura sense passar per taquilles.

En el cas dels antics clients del Forfet de Temporada de Pal Arinsal, hauran de renovar el suport que van fer servir la temporada 2021-2022, fer la seva compra a la nova web de venda (https://temporada.palarinsal.com) i obrir un compte a My GrandSki. Aquest registre és únic i permetrà accedir a totes les webs i apps de les estacions del grup Grandvalira Resorts: Grandvalira, Ordino Arcalís i Pal Arinsal. Una vegada completat el registre, podran iniciar la compra i seleccionar els productes que desitgin.

Garantia de devolució

La Garantia de devolució assegura als clients del Forfet de Temporada 2022-2023 les seves esquiades. Als usuaris que hagin adquirit el passi de temporada Andorra Pass o Nord Pass en línia abans del 8 de desembre, en el cas que hagin esquiat menys de cinc dies durant la temporada, se’ls retornarà la part proporcional dels dies esquiats.

Grandvalira Resorts es compromet a retornar la part proporcional de l’import total del forfet. Les esquiades es pagaran a preu de forfet de dia de taquilles de l’estació esquiada, tant en el cas de l’Andorra Pass com del Nord Pass. Els clients podran sol·licitar aquest avantatge durant la temporada i fins al 16 d’abril de 2023 a través del formulari web.

Avantatges del Forfet de Temporada

Un avantatge comú de l’Andorra Pass i el Nord Pass és la facilitat del pagament ja que es permet fraccionar-lo en tres quotes sense interessos ni despeses addicionals. Aquesta opció farà que el forfet quedi pagat el primer dia de temporada. Es podrà seleccionar aquesta modalitat de pagament fraccionat per a compres en línia entre l’1 de setembre i el 8 de desembre.

D’altra banda, comprant el Forfet de Temporada Andorra Pass o Nord Pass en període de venda Early Booking, l’usuari pot beneficiar-se dels següents avantatges exclusius:

– 5% de descompte per renovació

– 10% de descompte en serveis d’estació

– Descomptes especials per a amics i famílies

– Pagament fraccionat

– Garantia d’esquí

– Garantia de devolució a la compra anticipada

– Avantatges i descomptes especials dins i fora de l’estació

– 1 forfet de dia per a convidar a un amic

– Per la compra d’una de les modalitats de Forfet de temporada 2022-2023, Grandvalira Resorts fa un obsequi (fins a exhaurir existències)

– Accés al Bike Park de Pal Arinsal durant la temporada d’estiu

– Accés lliure als remuntadors d’estiu de les 3 estacions

Sobre Grandvalira Resorts

Grandvalira Resorts Andorra representa la unió de totes les estacions d’esquí d’Andorra en el domini esquiable més gran i modern dels Pirineus i un dels més extensos d’Europa, amb un total de 303 km de pistes. El millor d’Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira en un sol forfet que dona accés a un total de 123 remuntadors mecànics, amb la temporada d’esquí més llarga i un estiu ple d’activitat, esport i natura.