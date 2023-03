El fons fotogràfic de la Casa Cremat ja és pot consultar a l’Arxiu en línia

Una de les fotografies del fons de Casa Cremat d’Anyós (Govern d’Andorra)

Ja es pot consultar el fons fotogràfic de la Casa Cremat d’Anyós a la pàgina web Arxiu en línia de l’Arxiu Nacional. A través del web es pot accedir a 436 imatges fotogràfiques realitzades a principis del segle XX per Josep Lluís Molné. Les imatges són principalment retrats fotogràfics realitzats a l’exterior. La major part dels personatges són retratats davant de la façana d’un immoble a l’ombra (sovint la Casa Cremat) per a evitar llums no controlades, i miren directament a càmera. Tanmateix, s’han pogut determinar altres localitzacions com la façana de l’església d’Ordino, i algunes fotografies es van fer amb una tela de fons a Andorra la Vella.

Durant els anys 2020 i 2021, el fons es va escanejar en alta resolució a les dependències de l’Arxiu Nacional amb l’objectiu de fer-lo accessible en línia. El procés de treball tècnic també ha implicat revisar les fitxes descriptives de les imatges i fer un treball de documentació i d’identificació de les persones retratades. La complexitat d’identificar persones anònimes de principi del segle XX és evident i s’han pogut identificar noves persones i situar noves localitzacions del lloc de la realització de les fotografies.

Els treballs impulsats per l’Arxiu compleixen amb les premisses marcades pel Pla estratègic de la cultura que marquen avançar en la digitalització dels fons perquè la ciutadania hi pugui tenir fàcil accés. Així, aquest fet pot també, alhora, contribuir a saber més sobre els personatges i les localitzacions.

El fons va ingressar a l’Arxiu Nacional de la mà de la família Molné, hereus de Casa Cremat. Són retrats d’un gran valor etnogràfic, de composicions familiars impecables, i de contrastos. A finals de la seva producció, entre els anys 1918 i 1922, el fotògraf utilitza en algunes de les imatges un fons de tela amb motius florals o, fins i tot, simula una gran escala que pretén donar profunditat a la imatge i alhora poder simular els estudis d’època.